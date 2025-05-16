"ترينديول" شريكاً رسمياً لنهائيات دوري الخطوط الجوية التركية الأوروبي لكرة السلة 2025 في أبوظبي

أعلنت "ترينديول"، السوق العالمية الرائدة في مجال التجارة الإلكترونية، عن رعايتها كشريك رسمي لنهائيات دوري الخطوط الجوية التركية الأوروبي لكرة السلة 2025، والتي ستقام في صالة الاتحاد أرينا، أبوظبي في الفترة الممتدة ما بين 23 إلى 25 مايو.

منذ انطلاقه في المنطقة عام 2023، تصدر تطبيق ترينديول قائمة تطبيقات التسوق الأكثر تحميلاً في الخليج، مستقطبًا ما يزيد عن ثلاثة ملايين مستخدم. تأتي هذه الشراكة في إطار التزام ترينديول الدائم بدعم الرياضة، وهو نهج ثابت لطالما تبنته الشركة في مختلف المجالات الرياضية، بدءًا من كرة القدم وكرة الطائرة وصولًا إلى الألعاب الأولمبية. ومع احتدام المنافسة بين الفرق الأربعة الأولى في الدوري الأوروبي على لقب البطولة، يمثل حضور ترينديول في هذا الحدث الهام الذي تستضيفه الإمارات العربية المتحدة تأكيدًا على بصمتها الإقليمية المتنامية والتزامها الراسخ بالمشاركة في الفعاليات الرياضية العالمية، وذلك بعد توسعها الناجح في منطقة الخليج عام 2023.

في هذه المناسبة أعرب تشاغلايان تشيتين، رئيس مجموعة ترينديول، عن فخره بالشراكة مع الدوري الأوروبي لكرة السلة في هذا الحدث الرياضي المميز الذي تستضيفه الإمارات. وأضاف: "بصفتنا علامة تجارية تلتزم بالابتكار وتؤمن بأهمية دعم الرياضة، فإن هذا التعاون يمثل خطوةً طبيعية في مسيرتنا نحو توسيع حضورنا في الأسواق الرئيسية وتعزيز تواصلنا مع جمهور عالمي أوسع".

سيُعرض اسم علامة ترينديول التجارية على اللوحات الإعلانية داخل صالة الاتحاد أرينا، التي ستستضيف منافسات قوية بين فرق إيه إس موناكو، وفنربخشة بيكو إسطنبول، وأولمبياكوس بيرايوس، وباناثينايكوس أكتور أثينا، سعيًا للفوز بلقب بطولة الدوري الأوروبي لكرة السلة لعام 2025. إضافةً إلى ذلك، ستحظى ترينديول بحضور لافت في منطقة المشجعين المرافقة للفرق الأربعة المتأهلة، والتي تُعد الملتقى الرئيسي للجماهير المتحمسة طوال فعاليات البطولة.

بدوره رحب باوليوس موتيجوناس، الرئيس التنفيذي الدوري الأوروبي لكرة السلة بهذا التعاون مع ترينديول كشريك رسمي لنهائيات البطولة 2025. لافتًا إلى أن التزام ترينديول بدعم الرياضة وتوسعها الاستراتيجي في الخليج يجعلها الشريك المثالي لهذا الحدث المميز. وأضاف: "نتطلع إلى شراكة ناجحة تضفي المزيد من الإثارة والحماس على نهائيات الدوري الأوروبي لكرة السلة".

تستضيف صالة الاتحاد أرينا في أبوظبي نهائيات الدوري الأوروبي لكرة السلة لعام 2025، وذلك خلال الفترة من 23 إلى 25 مايو، في حدثٍ يمنح جماهير اللعبة فرصة مميزة لمشاهدة أعلى مستويات المنافسة الأوروبية في صالة ذات موصفات عالمية.