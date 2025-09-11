محمد بن زايد يصل إلى صلالة.. وسلطان عمان في مقدمة مستقبليه

وصل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، اليوم، إلى صلالة في زيارة أخوية إلى سلطنة عمان الشقيقة.

وكان صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان الشقيقة في مقدمة مستقبلي سموه لدى وصوله المطار السلطاني الخاص في صلالة.

يرافق سموه وفد يضم كلاً من، سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار رئيس الدولة، وعدد من الوزراء كبار المسؤولين في الدولة.

كما كان في الاستقبال، صاحب السمو السيد شهاب بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع، وصاحب السمو السيد ذي يزن بن هيثم آل سعيد وزير الثقافة والرياضة والشباب، وصاحب السمو السيد بلعرب بن هيثم آل سعيد، وعدد من المعالي الوزراء وكبار المسؤولين.