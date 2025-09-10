محمد بن زايد يؤكد خلال لقائه تميم بن حمد.. دعم الإمارات جميع الإجراءات التي تتخذها قطر للحفاظ على سيادتها وسلامة أراضيها

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" مع أخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين وسبل تعزيزها إضافة إلى الاعتداء الإسرائيلي على الأراضي القطرية.

جاء ذلك خلال لقاء صاحب السمو رئيس الدولة أخاه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في الديوان الأميري في الدوحة في زيارة أخوية إلى قطر.

وجدد سموه تأكيده تضامن دولة الإمارات الكامل مع قطر ودعمها جميع الإجراءات التي تتخذها للحفاظ على سيادتها وسلامة أراضيها وشعبها.

وشدد سموه على أن الاعتداء يشكل انتهاكاً لسيادة قطر وجميع القوانين والأعراف الدولية ويقوض أمن المنطقة واستقرارها وفرص السلام فيها.

وأشاد سموه في هذا السياق بجهود أخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني من أجل السلام والاستقرار في المنطقة.

ويرافق سموه خلال الزيارة وفد يضم كلاً من، سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان نائب حاكم إمارة أبوظبي مستشار الأمن الوطني، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار رئيس الدولة، ومعالي علي بن حماد الشامسي الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني، ومعالي الدكتور أحمد مبارك المزروعي رئيس مكتب رئيس الدولة للشؤون الإستراتيجية رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد سلطان الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وعدد من كبار المسؤولين.

وقد غادر صاحب السمو رئيس الدولة، قطر في ختام زيارة أخوية حيث كان في مقدمة مودعي سموه في مطار الدوحة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وعدد من سمو الشيوخ والمسؤولين.