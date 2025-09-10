Al Bayan
الإمارات

الإمارات تجهز سفينة محملة بآلاف الأطنان من المساعدات الإنسانية إلى أفغانستان

  • مواصلة لدعمها الإغاثي العاجل للمتضررين من الزلزال
undefined's profile picture

وام

تواصل دولة الإمارات جهودها الإنسانية لدعم الشعب الأفغاني الصديق في أعقاب الزلزال الذي ضرب المناطق الشرقية من البلاد.

وتعمل قيادة العمليات المشتركة في وزارة الدفاع بخطوات متسارعة، على تجهيز سفينة مساعدات إنسانية محملة بآلاف الأطنان من المواد الغذائية والإيوائية والطبية وذلك في إطار توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" في دعم الشعب الافغاني.

ويجري تجهيز السفينة بالتنسيق مع عدد من المؤسسات والهيئات الخيرية والإنسانية في دولة الإمارات، في تجسيد لتضافر الجهود الوطنية وتكامل الأدوار بين مختلف الجهات المعنية لتقديم الدعم الإغاثي العاجل لأفغانستان.

وأكدت قيادة العمليات المشتركة، أن هذه الجهود تعكس التزام دولة الإمارات الدائم بالوقوف إلى جانب الشعوب المنكوبة، ومواصلة دورها الريادي في مجال العمل الإنساني والإغاثي على المستويين الإقليمي والدولي.