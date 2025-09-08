الإمارات غداً.. طقس غائم جزئياً نهاراً رطب ليلاً

توقع "المركز الوطني للأرصاد" أن يكون الطقس غداً غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً، مع احتمال تكون بعض السحب الركامية شرقاً وجنوباً بعد الظهر يصبح رطباً ليلاً وصباح الأربعاء على بعض المناطق الغربية مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف.

وأوضح المركز في بيانه اليومي أن الرياح ستكون خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً نهاراً، وحركتها جنوبية شرقية - شمالية شرقية، وسرعتها 10 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س.

ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً ويحدث المد الأول عند الساعة 14:29 والمد الثاني عند الساعة 02:14 و الجزر الأول عند الساعة 08:05 والجزر الثاني عند الساعة 20:04.

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً ويحدث المد الأول عند الساعة 10:30 والمد الثاني عند الساعة 23:16 والجزر الأول عند الساعة 16:51 والجزر الثاني عند الساعة 04:57.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسبة الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غداً:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 41 30 85 30

دبي 40 31 80 30

الشارقة 40 31 80 30

عجمان 40 31 75 30

أم القيوين 39 30 75 30

رأس الخيمة 40 30 70 25

الفجيرة 37 30 90 45

العـين 43 29 65 15

ليوا 45 28 65 25

الرويس 41 32 75 20

السلع 38 32 75 20

دلـمـا 38 32 70 20

طنب الكبرى / الصغرى 33 32 75 20

أبو موسى 34 31 80 25



