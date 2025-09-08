إطلاق الدفعة الرابعة من الدبلوم التنفيذي للاتصال الرقمي الحكومي 6 أكتوبر

أعلنت كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، بالتعاون مع أكاديمية الإعلام الجديد، عن إطلاق الدفعة الرابعة من برنامج الدبلوم التنفيذي للاتصال الرقمي الحكومي، خلال الفترة من 6 أكتوبر حتى 27 نوفمبر المقبلين.

ويعتبر البرنامج أول دبلوم تنفيذي رقمي من نوعه في المنطقة، ويهدف إلى تأهيل فرق الاتصال الحكومي على اتباع أفضل الممارسات العالمية في مجال الاتصال الحكومي، وبشكل فعال، حيث تقع على عاتقهم مسؤولية الحفاظ على الهوية والصورة الإعلامية للعمل الحكومي، من خلال دعم المبادرات والقرارات والإنجازات، إلى جانب بث الثقة المجتمعية فيها، وتسهيل الوصول الإعلامي للمسؤولين الرسميين في الجهات الحكومية، والتطوير المستمر لمهاراتهم المهنية.

ويسهم البرنامج في تمكين فرق الاتصال الحكومي من مواجهة التحديات في مجال عملهم، وإبقاء رسائل جهاتهم الحكومية متوائمة مع الرؤية والاستراتيجية والرسائل الرئيسة، كما يسعى إلى إطلاع منتسبيه على التحولات الرقمية في منظومة التواصل الحكومي، والمطبقة في كبرى المنظمات العالمية، وبما يسهم في تعزيز قدراتهم على قيادة وتطوير الاتصال الرقمي.

خبرات كبيرة

وأكد الدكتور علي بن سباع المري الرئيس التنفيذي للكلية، أن البرنامج يوازن بين البعد الأكاديمي والتطبيقي، ليمنح المشاركين خبرات عملية، وأدوات ابتكارية في تصميم استراتيجيات اتصال مؤثرة، تسهم في ترسيخ الصورة المشرفة لدولة الإمارات، وتعزيز جسور الثقة مع المجتمع، مؤكداً أن هذا التوجه يترجم مستهدفات الدولة في صناعة نموذج متفرد في الاتصال الحكومي، يستلهم رؤية القيادة الرشيدة.



مسيرة ناجحة

من جانبه، قال حسين العتولي مدير الأكاديمية: «نسعى من خلال محاور مكثفة عدة، إلى مساعدة منتسبي هذه الدفعة على صياغة رؤى واضحة، لتجديد أساليب العمل في الاتصالات الرقمية والحكومية، وكيفية بناء استراتيجية طويلة الأمد، لتحقيق الأهداف المنشودة، والاستفادة من الفرص الواسعة التي تتيحها منصات التواصل الاجتماعي».



خبراء عالميون

ويتضمن برنامج الدبلوم التنفيذي للاتصال الرقمي الحكومي، 13 مادة ذات محتوى استراتيجي، تقدمها هيئة تدريس تضم 7 أعضاء من أبرز الأكاديميين في علوم الاتصال الرقمي الحكومي، و7 متحدثين من ألمع الخبراء على مستوى العالم، وذلك خلال 76 ساعة تدريبية مكثفة، على مدار 8 أسابيع.

ويتألف البرنامج من جزأين، الأول سيتم عقده من قبل فريق كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، والثاني من قبل فريق أكاديمية الإعلام الجديد.