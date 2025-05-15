ضاحي خلفان يتلقى رسالة دكتوراه حول الحماية المدنية للبيانات الشخصية

تلقّى معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، رسالة دكتوراه من العريف أول الدكتور محمد مسعد الأشحب، من الإدارة العامة لأمن المطارات، رسالة دكتوراه بعنوان «الحماية المدنية للبيانات الشخصية».

تتناول الرسالة الحماية المدنية للبيانات الشخصية، حيث تعد من الموضوعات الحديثة المرتبطة بتطور وسائل الاتصالات الحديثة، وفيما تمثله هذه البيانات من قيمة اقتصادية لا تقل بأي حال من الأحوال عن قيمة الأشياء المادية، وما زاد من أهمية هذا الدراسة هو ظهور أنماط وصور مستحدثة بشأن الاعتداء على البيانات بمختلف أنواعها خصوصاً على شبكة الإنترنت، واختتمت الدراسة بخاتمة تضمنت العديد من النتائج والتوصيات.

وتوجه معاليه بالشكر إلى محمد الأشحب، خلال استقباله له بمكتبه، على هذا الإهداء القيّم، مشيداً بموضوع رسالته وأهميتها، متمنياً له التوفيق.