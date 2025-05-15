«صحة دبي» تنظم برنامجاً تدريبياً حول التبرع بالأعضاء



نظمت هيئة الصحة بدبي، برنامجاً تدريبياً متخصصاً حول «التبرع بالأعضاء بعد توقف الدورة الدموية»، استمر على مدار يومين، بالتعاون مع نخبة من الخبراء الدوليين من معهد التبرع وزراعة الأعضاء – إسبانيا.

ويأتي تنظيم هذا البرنامج ضمن الجهود المستمرة التي تقوم بها الهيئة لدعم البرنامج الوطني للتبرع وزراعة الأعضاء، وفي إطار التزامها بزيادة عدد المتبرعين، وتحقيق أعلى معدلات الاستفادة من عمليات الزراعة المنقذة للحياة، وبما يتماشى مع المعايير الصحية التي أصدرتها الهيئة مؤخراً حول التبرع بالأعضاء بعد توقف الدورة الدموية.

وشهد البرنامج، الذي أقيم بفندق حياة ريجنسي يومي 13 و14 مايو 2025، مشاركة واسعة من الأطباء والمختصين في المجال من مختلف المنشآت الصحية المرخصة في دول الإمارات العربية المتحدة، إضافة إلى ممثلي مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، حيث تم تقسيم المشاركين إلى مجموعات تخصصية لتلقي تدريبات عملية ضمن محطات محاكاة تفاعلية، تضمن تعزيز المهارات المهنية والتطبيق المباشر للمعارف المكتسبة.

وتضمن البرنامج التدريبي العديد من الجلسات النظرية، والتطبيقات العملية، والمناقشات التفاعلية التي ركزت على أحدث الممارسات العالمية، وبروتوكولات التبرع بعد توقف الدورة الدموية، ومختلف الجوانب السريرية والطبية لتحديد المتبرعين، والتعامل مع ذويهم، ومعايير وبروتوكولات التعامل مع الأعضاء قبل عملية الزراعة، مع تسليط الضوء على أحدث الأساليب المعتمدة عالمياً والرائدة في هذا المجال، والتي أثبتت فاعليتها في توسيع نطاق التبرع وزيادة فرص زراعة الأعضاء.

ويحصل المشاركون في البرنامج على شهادات تدريب معتمدة بعد اجتيازهم كافة مراحل التدريب.

وأكدت الدكتورة حنان علي عبيد، مدير إدارة السياسات والمعايير الصحية بهيئة الصحة بدبي على أهمية البرنامج الذي يأتي ضمن التزام الهيئة ببناء منظومة طبية مبتكرة ترتكز على العلم والمعرفة، وتحقق التميّز في تقديم خدمات الرعاية الصحية، بما يضمن تحسين جودة الحياة في الإمارة، والارتقاء بمستوى خدمات زراعة الأعضاء لتكون متماشية مع أرقى المعايير العالمية.

وقالت الدكتورة حنان عبيد: إن البرنامج التدريبي يعكس التزام الهيئة ببناء القدرات الوطنية وتوفير التدريب المتخصص في المجالات الحيوية، مؤكدة أن التعاون مع خبراء دوليين يسهم في نقل المعرفة الحديثة، وتطبيق النماذج الأكثر تقدماً في هذا المجال، مما يعزز من إنقاذ المزيد من الأرواح، وتحقيق الاستدامة في خدمات زراعة الأعضاء.

ويأتي هذا البرنامج ضمن سلسلة المبادرات التي تنفذها هيئة الصحة بدبي في إطار دعم «أجندة دبي الاجتماعية 2033»، وتحقيق أهدافها في تحسين الصحة العامة، وتمكين الكوادر الطبية، وتعزيز مكانة دبي كمركز إقليمي وعالمي في جودة الحياة والرعاية الصحية المتقدمة.