الإمارات العالمية للألمنيوم تستقبل 900 طلب توظيف من الكفاءات الوطنية

تلقت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، أكبر شركة صناعية في دولة الإمارات العربية المتحدة خارج قطاع النفط والغاز، 900 طلب توظيف من الكفاءات الوطنية الشابة للالتحاق ببرامج التدريب الوطنية وبرامج تدريب الخريجين التي تنفذها الشركة خلال مشاركتها في معرض الخدمة الوطنية للتوظيف، الذي أقيم في مدينة إكسبو دبي خلال الفترة من 12 حتى 14 مايو الجاري. كما وقّعت الشركة اتفاقية مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على هامش المعرض لتقديم منح دراسية للطلاب من المواطنين في تخصصات تلبي احتياجات الشركة في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.

وتستهدف برامج التدريب الوطنية التي تنظمها الإمارات العالمية للألمنيوم خريجي المرحلة الثانوية لتأهيلهم للعمل في الوظائف الفنية في العمليات الصناعية أو الوظائف الإدارية. وتخرّج من هذه البرامج أكثر من 5,000 مواطن منذ إطلاقها في عام 1982، حيث واصل الكثير منهم مسيرتهم المهنية في الشركة حتى تولوا مناصب قيادية.

أما برامج تدريب الخريجين، فتستهدف خريجي الجامعات وتستمر لمدة 18 إلى 24 شهراً لتأهيل المشاركين لتولي الوظائف الإشرافية في الإدارات أو العمليات التشغيلية ضمن المصنع. وعلى مدار عام 2024، وظّفت الشركة أكثر من 220 من الكوادر الوطنية الشابة في برامج التدريب الوطنية وبرامج تدريب الخريجين.

ومن المتوقع أن يبدأ المرشحون الذين تم اختيارهم خلال معرض الخدمة الوطنية للتوظيف العمل في الشركة اعتباراً من سبتمبر 2025.

وقال عبدالناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم: «يعتمد نمو مستقبل صناعتنا واقتصادنا على الجيل القادم من القيادات الوطنية. ونلتزم في شركة الإمارات العالمية للألمنيوم بتوفير الفرص وتمكين أبناء وبنات الوطن للمساهمة في دفع عجلة النمو الصناعي في الدولة، ويسعدني أن أرى التفاعل بين المواهب الإماراتية الشابة وفريق عملنا خلال معرض الخدمة الوطنية للتوظيف، وأتطلع إلى الترحيب بالكفاءات الوطنية الجديدة إلى فريقنا».

ويعمل في الشركة أكثر من 1,300 مواطن إماراتي، من بينهم أكثر من 700 موظف وموظفة تحت سن 35.

وفي نهاية عام 2024، بلغ معدل التوطين ضمن الفئات المستهدفة 44.5% وتهدف الشركة إلى زيادة معدلات التوطين للوصول إلى 50% بحلول نهاية عام 2027 وتوظيف ما يصل إلى 600 مواطن ومواطنة خلال هذه الفترة.