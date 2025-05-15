طقس الإمارات غداً.. صحو إلى غائم جزئياً

توقع المركز الوطني للأرصاد، أن يكون الطقس غداً صحوا إلى غائم جزئيا ومغبرا أحياناً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار، وحركتها جنوبية غربية - شمالية غربية، وسرعتها 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

الموج في الخليج العربي خفيف إلى متوسط يضطرب تدريجياً مساءً، ويحدث المد الأول عند الساعة 16:15، والمد الثاني عند الساعة 02:30،

والجزر الأول عند الساعة 09:28، والجزر الثاني عند الساعة 20:12.

وفي بحر عمان الموج خفيف إلى متوسط الموج يضطرب تدريجياً مساءً، ويحدث المد الأول عند الساعة 12:24، والجزر الأول عند الساعة 06:07.

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسبة الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 40 29 70 20

دبي 39 30 65 15

الشارقة 40 25 75 20

عجمان 39 31 80 25

أم القيوين 40 24 85 25

رأس الخيمة 43 26 70 20

الفجيرة 40 30 80 15

العـين 43 29 55 10

ليوا 44 27 65 15

الرويس 40 28 60 25

السلع 43 27 70 15

دلـمـا 40 27 75 35

طنب الكبرى / الصغرى 38 28 80 35

أبو موسى 38 28 80 40