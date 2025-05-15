حاكم الشارقة يصدر مرسوماً أميرياً بتشكيل مجلس ضاحية الفريش بكلباء

أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مرسوماً أميرياً بشأن تشكيل مجلس ضاحية الفريش في مدينة كلباء.

ونصّ المرسوم على أن يُشكل مجلس ضاحية الفريش في مدينة كلباء، برئاسة الدكتور خالد سيف مطر الزعابي، وعضوية كل من:

1. خالد عبيد موسى الكعبي.

2. سلطان سهيل حمدان الزعابي.

3. سعيد محمد سعيد جمعه الغمري.

4. عبد الرحمن إبراهيم حسن الدرمكي.

5. فهد عبدالله اللغاي النقبي.

6. موزة عبدالله محمد حنضل النقبي.

7. موزة عبدالله مطر الزعابي.

كما نصّ المرسوم على أن ينتخب المجلس نائباً للرئيس في أول اجتماع له من بين الأعضاء بالاتفاق أو بالاقتراع السري المباشر وبأغلبية الحاضرين، ويحل نائب الرئيس محل رئيس المجلس في جميع اختصاصاته عند غيابه أو خلو منصبه.

كما نصّ المرسوم على أن تكون مدة العضوية في مجلس الضاحية أربع سنوات تبدأ من تاريخ تشكيله ويستمر في تصريف أعماله لدى انتهاء مدته إلى أن يتم تعيين مجلس جديد، ويجوز إعادة تعيين من انتهت مدة عضويتهم لدورة واحدة.