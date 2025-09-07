تعطل نظام مترو أنفاق لندن بسبب إضراب الموظفين عن العمل

بدأ الآلاف من موظفي مترو لندن اليوم الأحد سلسلة من الإضرابات بسبب الأجور وظروف العمل والتي تهدد بإغلاق نظام مترو الأنفاق الذي يستخدمه ملايين الأشخاص يوميا.

وقالت نقابة السكك الحديدية والبحرية والنقل إن أعضائها، ومن بينهم السائقون ومسؤولو الإشارات وعمال الصيانة، سيضربون عن العمل في أوقات مختلفة حتى يوم الخميس المقبل.

وقالت هيئة النقل في لندن التي تدير مترو الأنفاق إن الخدمات تعطلت بشدة اليوم الأحد ومن المتوقع أن تكون هناك قطارات قليلة أو ألا توجد قطارات خلال الفترة من غد الاثنين وحتى يوم الخميس.

وتقول الشركة إنها عرضت على الموظفين زيادة بنسبة 4ر3 % في الأجور، لكن النقابة تتمسك بتخفيض ساعات العمل الأسبوعية من 35 ساعة إلى 32 ساعة. وتقول هيئة النقل في لندن إنها لا تستطيع تحمل ذلك.

وقالت النقابة إن عدد الأشخاص العاملين في مترو الأنفاق انخفض بنحو ألفي موظفي منذ عام 2018، "وأن أعضاءنا يشعرون بالضغط الناجم عن ورديات العمل الصعبة".

ولا توجد خطط حاليا لعقد محادثات بين النقابة والإدارة، ودعت النقابة عمدة لندن صادق خان للتدخل لإنهاء النزاع.