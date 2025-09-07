عبدالله بن زايد يهنئ هاتفياً وزيرة خارجية بريطانيا ويبحثان تعزيز العلاقات بين البلدين





هنأ سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، إيفيت كوبر بتعيينها وزيرة للخارجية والكومنولث والتنمية في المملكة المتحدة.

وبحث سموه خلال اتصال هاتفي، مع إيفيت كوبر العلاقات الثنائية ومسارات التعاون والشراكة بين البلدين، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات.

وأعرب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، عن تمنياته لإيفيت كوبر بالتوفيق والنجاح في مهام عملها، مؤكداً تطلعه إلى العمل معها لتعزيز العلاقات بين البلدين، بما يخدم مصالحهما المتبادلة ويحقق الخير والازدهار لشعبيهما.

كما تطرق الجانبان خلال الاتصال إلى مجمل التطورات الإقليمية الراهنة وتبادلا وجهات النظر بشأنها.