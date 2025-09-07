مجلس الأمن السيبراني: 70% من أجهزة المنازل الذكية عرضة للاختراقات

تحرص دولة الإمارات، بشكل مستمر، على بناء فضاء سيبراني آمن يحمي المستخدمين من المخاطر الرقمية المتنامية، ويواكب التطورات التقنية المتسارعة، ضمن رؤية وطنية شاملة لتعزيز الثقة في المنظومة الرقمية للدولة، وتعزيز ثقافة الأمن السيبراني لرفع مستوى الوعي الرقمي لدى الأسر والأفراد وتعزيز ممارسات الأمن السيبراني بما يضمن سلامة المواطنين والمقيمين وخصوصيتهم في عصر التحول الرقمي المتسارع.

وتُشكل التقنيات الحديثة الموجودة في المنازل، التي تنطوي تحت مظلة "المنزل الذكي" مثل المساعدات الصوتية، وأجهزة المراقبة، والأنظمة الذكية للإضاءة والتكييف، هدفًا للمخترقين، لا سيما في ظل ضعف الوعي الأمني الرقمي لدى بعض المستخدمين، واعتماد البعض على الإعدادات الافتراضية للأجهزة.

وحذر مجلس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات، من تزايد الهجمات الإلكترونية التي تستهدف المنازل الذكية، موضحا أن 70% من أجهزة إنترنت الأشياء المستخدمة داخل هذه المنازل معرضة للهجمات الإلكترونية في حال عدم اتخاذ التدابير الأمنية الرقمية اللازمة.

وأوضح المجلس لوكالة أنباء الإمارات "وام"، أن أخطر السلوكيات التي يمكن أن تُعرض المستخدمين للاختراق تشمل إبقاء المساعد الصوتي في حالة التشغيل الدائم والاتصال التلقائي بالإنترنت دون التأكد من أمان الشبكة، إضافة إلى مشاركة كلمة مرور "الواي فاي" الرئيسية مع الضيوف، إذ قد تؤدي هذه الممارسات إلى فتح ثغرات تقنية تسمح للمهاجمين بالوصول إلى بيانات المنزل والتحكم بالأجهزة عن بُعد.

وسلط المجلس الضوء على المخاطر المرتبطة باستخدام أجهزة مراقبة الأطفال التي باتت تُستخدم على نطاق واسع في العديد من المنازل، مشيراً إلى أن هذه الأجهزة يمكن أن تُخترق بسهولة من قِبل المخترقين في حال عدم تأمينها، ما يتيح لهم تسجيل المحادثات وتتبع التحركات داخل المنزل أو حتى التحدث مباشرة مع الطفل أو الأفراد الموجودين في المنزل.

ولمواجهة هذه التحديات، دعا مجلس الأمن السيبراني إلى اتباع 3 توصيات وقائية أساسية منها "استخدام كلمات مرور قوية، وتحديث أنظمة الأجهزة الذكية بشكل مستمر، بالإضافة إلى التحكم بجميع الأجهزة الذكية عبر جهاز مركزي واحد لتقليل نقاط الدخول المحتملة".

وشدد المجلس على أهمية إيقاف تشغيل المساعدات الصوتية عند عدم الحاجة إليها، وتفعيل إعدادات الأمان والخصوصية في جميع الأجهزة الذكية، ونصح المستخدمين باختيار الأجهزة وفقاً لاحتياجاتهم الحقيقية فقط، وتفادي توصيل الأجهزة بالإنترنت دون ضرورة، كما أوصى بضرورة فصل شبكة الإنترنت الخاصة بالأجهزة الذكية عن الشبكة المنزلية الرئيسية.

وكان مجلس الأمن السيبراني قد أطلق حملة توعوية أسبوعية ضمن مبادرة النبض السيبراني؛ حيث يحمل الأسبوع الرابع من الحملة هذا العام شعار "التهديدات التي تواجه المنازل الذكية" بهدف التوعية بأهمية تحديث البرامج والأنظمة الرقمية وتقديم إرشادات لكيفية مواجهة التهديدات السيبرانية المختلفة.