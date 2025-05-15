"مدرسة" و"تيك توك" تطلقان أكبر مكتبة دروس تعليمية مجانية باللغة العربية

أعلنت منصة "مدرسة" للتعليم الإلكتروني التي تنضوي تحت مظلة مؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية"، عن شراكتها مع "تيك توك" لإطلاق موجز "STEM " العالمي في دولة الإمارات العربية المتحدة، بحيث يوفر هذا التعاون المشترك أكبر مكتبة دروس تعليمية مجانية باللغة العربية على المنصة الاجتماعية الشهيرة، ما يشكل نقلة نوعية في دعم المحتوى التعليمي العربي على الإنترنت، وتجسيداً لرؤية "مدرسة" في جعل التعليم النوعي المجاني متاحاً لكل الشباب العربي أينما كان، وتمكينه من تخطي أي تحديات ناجمة عن صعوبة الوصول إلى مصادر تعليمية حديثة.

جاء ذلك خلال توقيع اتفاقية تعاون لإطلاق المكتبة، بحضور سعادة سعيد العطر الأمين العام المساعد لمؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية"، ووقعها الدكتور وليد آل علي المنسق العام لمنصة "مدرسة" للتعليم الإلكتروني، وكندة إبراهيم المدير العام الإقليمي للعمليات في منصة "تيك توك" لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا وباكستان وجنوب آسيا، حيث تتيح المكتبة التعليمية لملايين المستخدمين في الوطن العربي، خاصة اليافعين، فرصة التعلم المجاني من خلال فيديوهات قصيرة جذابة، وبطريقة مبتكرة.

ويعتبر هذا التعاون خطوة استراتيجية من منصة "مدرسة" و "تيك توك" لترسيخ اللغة العربية ولتسهيل الوصول الى المحتوى التعليمي والعلمي عالي الجودة والموثوق ولإلهام الطلاب لاستكشاف مسارات ومعارف جديدة في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.

تحفيز على الإبداع

وأكد الدكتور وليد آل علي أن مؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية" مستمرة في توسيع شراكاتها الاستراتيجية ومبادراتها النوعية لنشر التعليم والمعرفة بما يترجم رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" في الاهتمام بالتعليم باعتباره الركيزة الأساسية لبناء جيل عربي جديد قادر على صناعة التغيير الإيجابي في المجتمعات العربية، وتوجيهات سموه بتطوير بيئة تعليم نموذجية وفق أرقى المعايير العالمية، وتوفير أفضل السبل لتمكين الطلبة العرب من الحصول على المعارف والعلوم الحديثة لصقل قدراتهم ومهاراتهم وتحفيزهم على الإبداع والمشاركة الفعالة في بناء مستقبل قائم على المعرفة.

وقال: "يؤسس إطلاق أكبر مكتبة دروس تعليمية مجانية باللغة العربية على منصة (تيك توك) لمرحلة جديدة من مسيرة (مدرسة) في تطوير أساليب التعلم الذاتي وتيسير حصول الطلاب والطالبات العرب على المعرفة الضرورية للارتقاء بمستواهم، من خلال إتاحة الفرصة لكل منهم للوصول إلى محتوى تعليمي نوعي بوسائل غير تقليدية تمزج بين التكثيف الممنهج وبساطة العرض، انطلاقاً من سهولة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وقدرتها على استقطاب الطلبة عبر الاستثمار في التقنيات الحديثة، والاستفادة من الجاذبية التي تتيحها الفيديوهات التعليمية".

وأشار الدكتور وليد آل علي إلى أن إطلاق مكتبة الدروس التعليمية المجانية باللغة العربية على منصة "تيك توك" يعتبر إضافة مهمة لرصيد "مدرسة"، ونجاحاتها التي حققتها منذ إطلاقها في العام 2018 على صعيد عدد مشاهدات الفيديوهات، والارتفاع المتواصل الذي سجلته في أعداد المشتركين، والتقدير الذي حظيت به إقليمياً ودولياً، لدورها المؤثر في الارتقاء بالتعلم الذاتي وتعزيز مكانة اللغة العربية لدى الأجيال الصاعدة.

تجربة تفاعلية

من جانبها، قالت كندة إبراهيم: "يدعم إطلاق موجزSTEM في دولة الإمارات رسالتنا الرامية لتمكين الجيل التالي من المبتكرين، ومع ما يقارب 10 ملايين مقطع فيديو في مجالات STEM حول العالم تمت مشاركتها عبر منصة (تيك توك) خلال السنوات الثلاثة الماضية، فإنه من الواضح وجود اهتمام قوي بالمحتوى التعليمي".

وأضافت: "تمثل الشراكة مع مؤسسة (مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية) جزءًا من استراتيجية (تيك توك) طويلة المدى لتعزيز الأثر التعليمي من خلال اتفاقيات التعاون، ومن خلال إطلاق موجز STEM في دولة الإمارات عبر أكبر مكتبة للدروس التعليمية المجانية من (مدرسة)، فإننا نسعى إلى تشجيع أفراد المجتمع على الاستكشاف والتجريب وتنمية مداركهم، بما ينسجم مع رؤيتنا المشتركة لأولوية دعم التعليم باعتباره المحرك الرئيسي لتنمية المجتمعات".

بناء مجتمعات المعرفة

ويعزز التعاون مع "تيك توك" دور وتأثير "مدرسة" في المشهد التعليمي والثقافي العربي، حيث سجلت المنصة منذ إطلاقها إنجازات عدة باعتبارها المنصة التعليمية العربية الرائدة لتوفير أكثر من 7,000 محتوى دروس تعليمية مجانية في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والفنون والرياضيات (STEM)، كما نالت منصة "مدرسة" اعترافاً وجوائز إقليمية ودولية عدة، حيث كرّمتها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونيسكو)، ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا) تقديراً لدورها في تعميم التعليم الرقمي باللغة العربية، كما فازت المنصة بجوائز عالمية في مجالات الابتكار التربوي والمحتوى الرقمي، ما يعكس أهميتها وتأثيرها الكبير في الارتقاء بمستوى التعليم في المنطقة العربية والعالم.

ويتوفر موجز STEM حاليًا لجميع مستخدمي "تيك توك"، حيث يمكن للمستخدمين بعمر 18 سنة أو أكثر تفعيله عن طريق إعدادات التطبيق، واختيار "تفضيلات المحتوى"، ثم تفعيل موجز STEM. وسيضم المحتوى المتاح عبر هذه الخاصية مجموعة من أبرز صناع محتوى العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات مثل Da7ee7@، @annanscience، @anastalks، @hussienelkazaz، @guinessandmathguy، @moqasem، @lklogic، إضافة إلى محتوى من شركاء "تيك توك" مثل "مجرة"، المزود الموثوق للمحتوى النوعي باللغة العربية.

ولضمان جودة ونزاهة المحتوى المقدم عبر موجز STEM ، ستتولى فرق مختصة لدى "تيك توك" مهمة مراجعة المحتوى بعناية بالتعاون مع "كومون سينس نتووركس" و"بوينتر". وتهدف هذه الشراكات لضمان التحقق من مصداقية كافة المحتوى من حيث ملاءمته للجمهور المتلقي ودقة المعلومات الواردة فيه، وستقوم "كومون سينس نتووركس" بتقييم القيمة التعليمية للمحتوى، بينما تتولى "بوينتر" التحقق من موثوقية المعلومات المطروحة فيه. ولن يتم عرض أي محتوى لا يرتقي لهذه المعايير.

تعمل كل من مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية وتيك توك معًا على تمهيد الطريق نحو مجتمعات قائمة على المعرفة من خلال جعل التعليم في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة، والرياضيات متاحًا وممتعًا وفعّالًا. وتعكس اتفاقية التعاون التزام الطرفين بدعم التعليم في المنطقة العربية وتمكين الشباب من الاستكشاف والتجربة والابتكار، فيديو قصيرًا تلو الآخر.