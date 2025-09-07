«بابا حميد».. كتاب للأطفال يوثق سيرة حاكم عجمان

أطلقت دائرة التنمية السياحية في عجمان، بتوجيه ورعاية الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، رئيس الدائرة، وبالتعاون مع المكتب الإعلامي لحكومة عجمان ومجموعة كلمات في الشارقة، كتاب الأطفال «بابا حميد»، الذي يوثق سيرة صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم عجمان، منذ نشأته وحتى تسلمه الحكم.

وأكد الشيخ عبدالعزيز النعيمي أن إصدار «بابا حميد» يندرج في إطار رؤية الإمارة الهادفة إلى تعزيز الثقافة الوطنية وترسيخ حضورها في وجدان الأجيال، مشيراً إلى أن الكتاب يمثل خطوة رائدة في تقديم سيرة صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، بأسلوب قصصي مبسط موجّه للأطفال.

ويستعرض الكتاب، الذي صيغ بلغة قصصية مبسطة ترافقها رسومات مميزة، أهم المحطات المضيئة في حياة صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، والإنجازات التي شهدتها الإمارة خلال فترة حكمه.