توقعات طقس الإمارات غداً

يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائما جزئياً إلى غائم أحياناً على بعض المناطق خاصة الشمالية والساحلية، ورطبا ليلاً وصباح الإثنين خاصة على السواحل مع احتمال تشكل الضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً نهاراً.

الرياح جنوبية غربية - شمالية غربية / 10 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س.

الخليج العربي خفيف الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 13:48 والمد الثاني عند الساعة 00:50 والجزر الأول عند 18:40 والجزر الثاني عند الساعة 07:38.

بحر عمان خفيف الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 09:35 والمد الثاني عند الساعة 21:33 والجزر الأول عند الساعة 15:46والجزر الثاني عند الساعة 03:42.

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسبة الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا..

العظمى الصغرى العظمى الصغرى

أبوظبي 40 30 85 20

دبي 39 31 85 25

الشارقة 39 29 80 25

عجمان 38 30 80 35

أم القيوين 38 27 80 25

رأس الخيمة 40 28 70 20

الفجيرة 35 30 85 50

العـين 43 27 65 15

ليوا 46 27 60 15

الرويس 43 31 70 25

السلع 45 32 65 25

دلـمـا 43 33 65 40

طنب الكبرى / الصغرى 40 32 70 45

أبو موسى 40 32 70 45.