محمد بن زايد يزور معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية 2025

زار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، اليوم، فعاليات الدورة الـ22 لمعرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية 2025، الذي يقام تحت شعار "تراث يتجدد"، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض "أدنيك".

واطلع سموه، خلال جولته في المعرض، الذي تنظمه مجموعة أدنيك، بالتعاون مع نادي صقاري الإمارات، على مشاركات الأجنحة الوطنية التي أبرزت أصالة الموروث الشعبي والثقافي الإماراتي، وقدمت حلولاً مبتكرة وأدوات متطورة تجمع بين الأصالة والحداثة، كما اطلع سموه على معروضات عدد من أجنحة الشركات الدولية وتعرف على ابتكاراتها ومنتجاتها التي تدعم الممارسة المسؤولة والمستدامة في مجال الصيد والفروسية.

وأكد سموه أهمية صون الموروث الوطني وتعزيز ارتباط الأجيال بإرثهم الثقافي لضمان استدامته، مشيراً سموه إلى أن المعرض يجسد قيم الأصالة والاعتزاز بالهوية الوطنية، والحرص على حفظ تراث الآباء والأجداد في مجال الصيد والفروسية بصورة تعزز مفهوم الاستدامة، عبر مبادرات وحلول مبتكرة تسهم في الحفاظ على البيئة وصون مكوناتها.

وأشاد سموه بمستوى تنظيم المعرض، الذي يشكل تجربة متكاملة في إدارة الفعاليات الكبرى، ويعد منصة دولية للتبادل الثقافي يربط الماضي بالحاضر، والتقاليد بالابتكار بجانب إبرازه إمكانيات أبناء الإمارات في كتابة قصة نجاح متجددة في كل دورة من دورات المعرض.

رافق سموه خلال الجولة، سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، وعدد من كبار المسؤولين.