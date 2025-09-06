جامعة الشارقة تعدّ التصاميم الهندسية لمشاريع جمعية دار البر

وقّعت جامعة الشارقة مذكرة تفاهم مع جمعية دار البر، بهدف التعاون في تطوير وتحسين التصاميم الهندسية والتنفيذية للمشاريع الإنشائية التنموية التابعة للجمعية داخل الدولة وخارجها. وقّع المذكرة الأستاذ الدكتور عصام الدين عجمي مدير جامعة الشارقة، وعبدالله علي الفلاسي الرئيس التنفيذي لجمعية دار البر.

وخلال مراسم التوقيع، أعرب الأستاذ الدكتور عصام الدين عجمي، عن ترحيبه بالحضور وتوقيع مذكرة التفاهم مع جمعية دار البر، مثمناً ومقدراً الدور المجتمعي الرائد الذي تقوم به الجمعية في مجالات العمل الخيري والإنساني.

من جانبه، قال عبدالله علي الفلاسي: «تأتي مذكرة التفاهم التي وقعناها مع جامعة الشارقة لتجسد نموذجاً رائداً للشراكة بين المؤسسات الأكاديمية والجمعيات الخيرية والإنسانية، وتعكس حرصنا على تطوير مشاريعنا التنموية والإنشائية داخل الدولة وخارجها وفق أسس علمية وهندسية متقدمة».

وأضاف أن جمعية دار البر تسعى من خلال مشاريعها إلى تحقيق التنمية المستدامة في المجتمعات المستفيدة، بما يتوافق مع توجهات حكومة دولة الإمارات الرشيدة، عبر تبني حلول مبتكرة وعصرية تركز على التعليم، الصحة، الإسكان، البنية التحتية، والطاقة المتجددة، بهدف تحسين جودة الحياة ورفع مستوى الخدمات للمجتمعات المستهدفة.