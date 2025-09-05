الإمارات.. طقس الغد غائم جزئياً مع احتمال سقوط أمطار

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائم جزئياً إلى غائم أحياناً على بعض المناطق الشرقية مع احتمال سقوط أمطار خفيفة يصبح رطبا ليلاً وصباح الأحد على بعض المناطق الساحلية، والرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار .

والرياح جنوبية شرقية - شمالية غربية / 10 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س والخليج العربي خفيف إلى متوسط الموج ويحدث المد الأول عند الساعة 13:28والمد الثاني عند الساعة 00:07 و الجزر الأول عند 17:58 والجزر الثاني عند الساعة 07:10

ويكون بحر عمان خفيفا إلى متوسط الموج ويحدث المد الأول عند الساعة 09:09 والمد الثاني عند الساعة 20:43 والجزر الأول عند الساعة 15:15والجزر الثاني عند الساعة 03:05.

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسبة الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا

العظمى الصغرى العظمى الصغرى

أبوظبي 43 30 75 20

دبي 44 30 80 25

الشارقة 43 29 75 25

عجمان 41 32 85 30

أم القيوين 42 28 70 25

رأس الخيمة 44 31 65 20

الفجيرة 38 31 85 40

العـين 43 30 45 15

ليوا 45 28 65 10

الرويس 38 29 75 45

السلع 40 30 50 30

دلـمـا 39 30 90 55

طنب الكبرى / الصغرى 40 33 90 50

أبو موسى 40 33 90 50