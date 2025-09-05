"أكاديمية أنور قرقاش" تستقبل دفعة جديدة من دبلوماسيي المستقبل

استقبلت أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية ، دفعة جديدة من طلبة برامجها الأكاديمية للعام الدراسي 2025-2026، شملت الدفعة الحادية عشرة من طلاب دبلوم الدراسات العليا في الدبلوماسية الإماراتية والعلاقات الدولية، والدفعة التاسعة من طلاب ماجستير الآداب في الشؤون الدولية والقيادة الدبلوماسية، والدفعة الخامسة من طلاب ماجستير الآداب في الأعمال الإنسانية والتنموية، والدفعة الثانية من طلاب ماجستير الآداب في القانون الدولي وحقوق الإنسان والعلاقات الدبلوماسية.

وتم تنظيم الفعالية الخاصة باستقبال الطلبة الجدد "دبلوماسيي المستقبل" أمس في مقر الأكاديمية بأبوظبي بحضور معالي زكي أنور نسيبة، المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة، الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات العربية المتحدة، عضو مجلس أمناء أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، ومعالي الدكتور سلطان بن سيف النيادي، وزير دولة لشؤون الشباب، وسعادة نيكولاي ملادينوف، مدير عام الأكاديمية، وسعادة الدكتور محمد إبراهيم الظاهري، نائب مدير عام الأكاديمية.

وأكد معالي زكي نسيبة في كلمته لبترحيبية، أن الدبلوماسية الإماراتية أصبحت اليوم أكثر من مجرد أداة للتفاوض السياسي، بل تحولت إلى وسيلة إستراتيجية لتعزيز التنمية والسلام العالمي، لافتا إلى الدور الإستراتيجي الذي تلعبه الدبلوماسية الإماراتية في إحلال السلام، ودعم برامج التنمية حول العالم.

وقال إن الدبلوماسية في عالم اليوم لم تعد محصورة في التفاوض السياسي فحسب، بل أصبحت أداة إستراتيجية لبناء شراكات اقتصادية تدعم مسيرة التنمية الوطنية، وجسراً إنسانياً يحمل الأمل والدعم للشعوب في أوقات الشدة ووسيلة لتعزيز علاقات الدولة الخارجية وتوسيع نطاق حضورها وتأثيرها على الساحتين الإقليمية والدولية.

من جهته، أكد معالي الدكتور سلطان النيادي، أهمية دور الشباب في صياغة حاضر ومستقبل دولة الإمارات وتعزيز حضورها عالمياً.

وقال أن دولة الإمارات تحرص على تكريس رسالة السلام والتسامح والانفتاح على العالم ضمن منهجها الوطني في إطار التنمية الشاملة، إذ لم تكن هذه المبادئ مجرد شعارات، بل واقعاً نعيشه، وسياسة تُمارس، وعقيدة راسخة في علاقاتها الدولية، وقد أدركت الدولة منذ تأسيسها أن الاستثمار الحقيقي في مستقبل هذه الرسالة لا يكون إلا من خلال تمكين شبابها ليكونوا سفراء يحملون قيم الإمارات في المحافل الدولية.

من جانبه، رحّب سعادة نيكولاي ملادينوف، بالطلبة الجدد من دبلوماسيي المستقبل، قائلاً إن رحلتهم في الأكاديمية لن تقتصر على دراسة النظريات فحسب، بل على اكتساب الخبرات العملية، فكل نقاش وكل محاكاة واقعية وكل حوار سياسي، صُمّم ليعكس التحديات العالمية الراهنة، وليزوّدهم بالقدرة على اتخاذ قرارات صائبة، ورؤية متوازنة تجاه المواقف المتباينة، والتصرف بمسؤولية ونزاهة في كل الأوقات.

من ناحيته، أعرب سعادة الدكتور محمد إبراهيم الظاهري عن سعادته باستقبال الدفعة الجديدة من الطلبة ، مشيرا إلى أن مشوارهم التعليمي سيكون مليئاً بالتحديات التي ستفتح أمامهم فرص التعلم وتطوير الذات، فكل تجربة سيخوضونها ستُقرّبهم خطوة نحو تحقيق طموحاتهم، مؤكدا ثقته في قدراتهم التي تؤهلهم لكي يكونوا جيلاً جديداً من دبلوماسيي المستقبل الذين يحملون قيم الإمارات أينما حلّوا قيم التسامح، والانفتاح، والسلام.