طقس الغد صحو إلى غائم جزئياً

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً بوجه عام وغائماً جزئياً أحياناً شرقاً.

وأوضح المركز في بيانه اليومي أن الرياح ستكون خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار، وحركتها شمالية غربية - جنوبية غربية، وسرعتها / 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

ويكون الموج في الخليج العربي خفيفا إلى متوسط أحياناً ، و يحدث المد الأول عند الساعة 15:32 والمد الثاني عند الساعة 02:05 والجزر الأول عند الساعة 55:08 والجزر الثاني عند الساعة 19:46.

وفي بحرعمان يكون الموج خفيفا إلى متوسط أحياناً ، و يحدث المد الأول عند الساعة 11:49 والمد الثاني عند الساعة 22:38 و الجزر الأول عند الساعة 17:28 والجزر الثاني عند الساعة 05:24.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسبة الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غداً:

الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 42 29 60 15

دبي 41 30 60 20

الشارقة 41 25 60 20

عجمان 39 28 60 15

أم القيوين 39 22 60 20

رأس الخيمة 41 22 55 20

الفجيرة 42 31 60 20

العـين 42 31 30 10

ليوا 45 26 40 10

الرويس 43 29 65 15

السلع 44 27 65 15

دلـمـا 41 29 75 20

طنب الكبرى / الصغرى 38 27 75 25

أبو موسى 38 27 75 25