يرأس وفد الدولة.. خالد بن محمد بن زايد يصل الرياض للمشاركة في القمة الخليجية الأمريكية

وصل سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، إلى الرياض؛ ليرأس وفد دولة الإمارات العربية المتحدة إلى القمة الخليجية الأمريكية، نيابة عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله.

وكان في استقبال سموّه لدى وصوله مطار الملك خالد الدولي، صاحب السموّ الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة الرياض، وعدد من كبار المسؤولين السعوديين.

ويرافق سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، وفد يضم معالي الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي؛ ومعالي علي بن حماد الشامسي، الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني؛ ومعالي خلدون خليفة المبارك، رئيس جهاز الشؤون التنفيذية؛ ومعالي يوسف مانع العتيبة، سفير الدولة لدى الولايات المتحدة الأمريكية؛ ومعالي لانا زكي نسيبة، مساعدة وزير الخارجية للشؤون السياسية؛ ومعالي سيف سعيد غباش، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي؛ ومعالي مريم عيد المهيري، رئيس مكتب أبوظبي الإعلامي.

وتُعقد في وقت لاحق من اليوم في الرياض القمة الخليجية الأمريكية، بمشاركة قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وفخامة دونالد ترامب، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية.