محمد بن زايد يهنئ إيدي راما بفوز حزبه في الانتخابات الأخيرة في ألبانيا

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، حفظه الله، معالي إيدي راما بفوز حزبه في الانتخابات الأخيرة في ألبانيا، متمنياً له التوفيق في خدمه بلاده وتحقيق المزيد من الإنجازات التنموية لمصلحة شعبها.

وقال سموه في تدوينة على حسابه في منصة إكس: "أهنئ معالي إيدي راما بفوز حزبه في الانتخابات الأخيرة متمنياً له التوفيق في خدمه ألبانيا وتحقيق المزيد من الإنجازات التنموية لمصلحة شعبها، وأتطلع إلى مواصلة العمل معه من أجل تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع آفاقها خاصة في القطاعات التي تخدم التنمية المشتركة للبلدين".