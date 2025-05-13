من هو محمد علي راشد لوتاه؟

يشغل محمد علي راشد لوتاه منصب مدير عام غرف دبي منذ اكتوبر 2022 حيث يتولى مسئولية الاشراف على تنفيذ وتطبيق الاستراتيجيات والخطط المعتمدة لغرفة تجارة دبي وغرفة دبي العالمية وغرفة دبي للاقتصاد الرقمي التي تعمل جميعها تحت مظلة غرفة دبي.

وتشمل مسئوليات لوتاه الاشراف على تحقيق الأولويات الاستراتيجية لغرف دبي للفترة والتي تستهدف تحسين البيئة المحفزة لنمو الاعمال في دبي وجذب الشركات والاستثمارات العالمية الى الامارة وقيادة توسع شركات القطاع الخاص الى الاسواق العالمية وتنمية الاقتصاد الرقمي بدبي، وتعزيز كفاءة المنظومة التشريعية والتنظيمية.

ويشغل لوتاه حالياً منصب عضو مجلس إدارة مجلس المناطق الحرة في إمارة دبي، وعضو مجلس إدارة مجلس تنمية الموارد البشرية الاماراتية في دبي، بالإضافة إلى عضوية مجلس إدارة تعاونية الاتحاد.

عمل لوتاه سابقا مديرا تنفيذيا لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، كما شغل عدة مناصب قيادية في دائرة التنمية الاقتصادية كنائب المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك ونائب المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الصادرات ومدير ادارة تنفيذي للجودة والتميز المؤسسي ونائب مدير ادارة تقنية المعلومات في دائرة الاراضي والاملاك.

يحمل لوتاه شهادة ماجستير تنفيذي بمرتبة الشرف العليا في ادارة الاعمال الاستراتيجية من كليات التقنية العليا بدبي، بالإضافة الى شهادة بكالاريوس هندسة نظم المعلومات من جامعة ولاية اريزونا في الولايات المتحدة الامريكية وهو خريج برنامج قيادات دبي ضمن مركز محمد بن راشد لإعداد القادة.