من هو عارف أميري؟

يشغل عارف أميري منصب الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي، حيث يتولى مسؤولية وضع التوجهات الاستراتيجية للسلطة بهدف تحقيق المزيد من النمو. وتحت قيادته، برز مركز دبي المالي العالمي كمحفز قوي لقطاع الخدمات المالية، فضلاً عن كونه المركز المالي العالمي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا.

وتستند رؤية السيد أميري لمركز دبي المالي العالمي على التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بتبني النهج الابتكاري والتنويع الاقتصادي. ومنذ توليه منصب الرئيس التنفيذي في عام 2014، واصل تنفيذ هذه الرؤية من خلال قيادة جهود المركز لتعزيز أجندة الابتكار وتسريع التحول الرقمي، والامتثال واعتماد مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، ليشمل كافة أوجه المنظومة البيئية للقطاع المالي، ويسعى من خلال ذلك على مواصلة تصدّر مركز دبي المالي العالمي توفيرالمزيد من الفرص الجديدة والواعدة بما يضمن تسريع عجلة النمو الاقتصادي. وبفضل جهوده، أصبح مركز دبي المالي العالمي الآن مركزاً رائداً لمستقبل القطاع المالي في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا.

وفي إطار دعم مستهدفات استراتيجية مركز دبي المالي العالمي 2030 وأجندة دبي الاقتصادية (D33)، يُشرف السيد أميري على تعزيز مستوى أداء المركز في لعب دور ريادي وتحقيق قيمة مُضافة لتسريع وتيرة النمو الاقتصادي لإمارة دبي عبر مضاعفة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي. وتحت قيادته، يواصل مركز دبي المالي العالمي مسيرة النمو والعمل كقوة دافعة تتبنى النهج الابتكاري وتطويرالمواهب المالية وتفعيل جهود الاستدامة في المنطقة.

قبل انضمامه إلى سلطة مركز دبي المالي العالمي، شغل السيد أميري عدداً من المناصب العليا منها منصب الرئيس التنفيذي للتجزئة والرئيس التجاري في شركة إعمار العقارية، حيث كان مسؤولاً أيضاً عن علاقات المستثمرين والحوكمة المؤسسية. وقبل ذلك، قاد السيد أميري محفظتي دبي إنك والسلع الاستهلاكية سريعة التداول في قسم الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات لدى بنك “إتش إس بي سي” الشرق الأوسط.

السيد أميري هو عضو في اللجنة العليا لتكنولوجيا المستقبل والاقتصاد الرقمي في دبي، وعضو مجلس دبي للإعلام وعضو في مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية. كما يتولى منصب رئيس مجلس إدارة "آرت دبي" الذي يدعم رؤية القيادة لجعل دبي مركزاً للاقتصاد الإبداعي، وعضواً للمجلس الاستشاري للأسواق الناشئة التابع للمعهد الدولي للتمويل (IIF)، وهو منتدى لتعزيز صوت مؤسسات الأسواق الناشئة ضمن أجندة وجهود إصلاح النظام المالي العالمي.

كما شغل عضوية مجلس إدارة التحالف العالمي للمراكز المالية الدولية (WAIFC) من 2019 حتى 2023، وهي جمعية مسجلة في بلجيكا تمثل 19 مركزًا ماليًا دوليًا رائدًا عبر أربع قارات. ومن عام 2008 إلى عام 2011، كان السيد أميري رئيساً لجمعية علاقات المستثمرين في الشرق الأوسط.

كما تم تصنيفه ضمن قائمة "أقوى الرؤساء التنفيذيين في الشرق الأوسط" لعام 2024 من قبل مجلة "فوربس الشرق الأوسط"، تقديراً لمساهمته الفارقة في تعزيزمستقبل القطاع المالي وأثره الإيجابي على اقتصاد إمارة دبي.