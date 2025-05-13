من هي عائشة عبد الله ميران؟

تشغل عائشة ميران منصب مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، حيث تتولى قيادة الجهود الرامية إلى تطوير قطاع التعليم الخاص في الإمارة، ودفع نموّه المستقبلي. تحت قيادتها، أطلقت هيئة المعرفة والتنمية البشرية استراتيجية التعليم في دبي 2033، وهي رؤية شاملة تهدف إلى إحداث نقلة نوعية في منظومة التعليم في الإمارة وفقاً للمعايير العالمية، مع التركيز على الطالب وتصميم رحلته التعليمية في مختلف مراحل حياته، وصولاً إلى تعزيز مكانة دبي كوجهة دولية رائدة للتعليم عالي الجودة وتطوير المواهب.

تمتلك خبرةً طويلة تمتد لأكثر من 22 عاماً في القطاع الحكومي، انصب اهتمامها خلالها على مجالات التخطيط الإستراتيجي ووضع السياسات وأسس الحوكمة وتعزيز فعالية صناعة القرارات.

وقبل التحاقها بهيئة المعرفة، شغلت منصب الأمين العام المساعد للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، والذي قامت فيه بدور قيادي بارز في تطوير مبادرات استراتيجية مهمة، مثل: خطة دبي 2033، واستراتيجية دبي الصناعية 2030، واستراتيجية دبي لأصحاب الهمم 2020، مع التركيز على أجندتي دبي الاقتصادية والاجتماعية. وأثناء عملها في المجلس التنفيذي، حققت دبي إنجازاً عالمياً رائداً بحصولها على شهادة الأيزو من المستوى البلاتيني في مؤشرات المدن والمجتمعات المستدامة، إلى جانب ثماني مدن عالمية أخرى.

تحمل درجة الماجستير التنفيذي في إدارة الأعمال من الجامعة الأمريكية في الشارقة، وبكالوريوس إدارة نظم المعلومات من الجامعة نفسها، علاوةً على ماجستير قانون الأعمال الدولي من جامعة باريس الثانية بانثيون-أساس، والدبلوم التنفيذي في الإدارة العامة من الجامعة الوطنية في سنغافورة. وهي خريجة برنامج محمد بن راشد لإعداد القادة.

وتشغل عائشة ميران عضوية العديد من اللجان والمجالس على المستويين الاتحادي والمحلي، من بينها:

عضو المجلس التنفيذي لإمارة دبي.

عضو في لجنة التعليم الخاص في مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع.

نائب رئيس المجلس العالمي لأهداف التنمية المستدامة المعني بالهدف الرابع، ضمن المجالس العالمية لأهداف التنمية المستدامة، التي أطلقت دورتها الثالثة حكومة دولة الإمارات خلال القمة العالمية للحكومات 2025.

عضو مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي.

عضو اللجنة العُليا لحماية حُقوق أصحاب الهِمَم.

عضو مجلس إدارة المدرسة الرقمية؛ إحدى مبادرات مؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية".

عضو مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل.

عضو مجلس أمناء جامعة الإمارات العربية المتحدة.

عضو مجلس أمناء جامعة دبي الوطنية.

عضو مجلس دبي للإعلام.

عضو مجلس إدارة مجموعة تيكوم.