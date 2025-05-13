من هو خلفـــــان جمعــة بلهـــــول؟

يشغل خلفان جمعة بلهول منصب الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، ويتمتع بخبرة واسعة في تطوير أداء الأعمال وقيادة المؤسسات بما يسهم في تعزيز التنويع الاقتصادي لإمارة دبي.

وتشمل مسؤولياته الحالية الإشراف على تنفيذ استراتيجية مؤسسة دبي للمستقبل التي ترتكز على خمسة محاور رئيسية هي:

• تخيل وفهم المستقبل

• نشر المحتوى العلمي والمعرفي حول القطاعات المستقبلية

• بناء مهارات قادة المستقبل

• تصميم وتسريع المستقبل

• رؤية وتجربة المستقبل

وتعمل المؤسسة تحت قيادته على تحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، لتعزيز مكانة دبي ودولة الإمارات كمركز عالمي لتصميم المستقبل وتبني الابتكارات والتكنولوجيات الحديثة.

ويشرف خلفان بلهول على جهود المؤسسة بمختلف مبادراتها ومشاريعها لاستشراف المستقبل وتصميمه من خلال بناء شراكات فعالة بين مختلف الجهات الحكومية والخاصة في دولة الإمارات والعالم، وتوفير بيئة ابتكارية متكاملة تدعم رواد الأعمال والشركات الناشئة وتشجع المواهب المحلية والعالمية وتبني ثقافة الابتكار والتغيير الإيجابي.

وقبل انضمامه إلى مؤسسة دبي للمستقبل، شغل خلفان بلهول منصب نائب رئيس الاستراتيجية في "دبي القابضة" وأشرف على إدارة تنفيذ خططها الاستراتيجية وتعزيز استثماراتها ودورها في تنويع اقتصاد دبي غير النفطي. وفي بداية مسيرته المهنية، كان له دور مهم في تأسيس مكتب بلهول للاستثمارات المتخصص في إدارة الأصول مثل الأسهم الخاصة، والاستثمارات البديلة، والأصول العقارية والتقليدية.

الجدير بالذكر أن خلفان بلهول حاصل على شهادة بكالوريوس العلوم في أنظمة معلومات الإدارة والشؤون المالية، وشهادة الماجستير في التجارة الإلكترونية من جامعة بوسطن الأمريكية. كما منحته ”جامعة ميدلسيكس دبي“ شهادة الدكتوراه الفخرية تقديراً لجهوده المميزة في مجال استشراف وتصميم المستقبل.

وإضافة إلى مسؤولياته كرئيس تنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، يشغل خلفان بلهول عضوية مجالس إدارة عدد من الجهات واللجان الحكومية في دولة الإمارات، بما في ذلك:

• نائب رئيس مجلس دبي الرياضي

• عضو مجلس إدارة مصرف الإمارات للتنمية

• عضو مجلس إدارة سلطة مركز دبي المالي العالمي

• عضو مجلس أمناء جامعة حمدان بن محمد الذكية

• عضو مجلس إدارة مؤسسة مدارس راشد ولطيفة

• عضو المجلس الاستشاري لمبادرة "تشابتر زيرو في دولة الإمارات"

• عضو المجلس الاستشاري للمسرعات المستقلة لدولة الإمارات للتغير المناخي

• عضو في اللجنة العليا لتكنولوجيا المستقبل والاقتصاد الرقمي