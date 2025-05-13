من هو عصام عبد الرحيم كاظم؟

يشغل سعادة عصام كاظم منصب المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري، التي تأسست في شهر ديسمبر من العام 2013، كإحدى المؤسسات التابعة لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي.

وقد نجح سعادته بتأسيس شبكة من المكاتب الدولية في العديد من الأسواق المهمة، والتي يزيد عددها على 40 مكتبا خارجيا تضم أكثر من 200 موظفا. ويشرف كاظم على مختلف الأنشطة المتعلقة بالعلامة التجارية والحملات التسويقية والترويجية للإمارة، بما يسهم في تعزيز مكانتها كوجهة رائدة عالمياً للأعمال والترفيه تماشيا مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، وكذلك تحقيق رؤية القيادة الرشيدة في جعلها أفضل مدينة للعيش والعمل والزيارة.

وأحرز سعادته منذ توليه منصبه في المؤسسة بدءاً من شهر فبراير 2014 العديد من الإنجازات، وذلك عبر تطوير برامج محلية وعالمية تعزّز من تجربة الزوار في المدينة. كما أنه يتمتع بمهارات قيادية تمكّنه من إدارة أكثر من 30 حملة تسويقية تنفذها المؤسسة سنويا، والتي شهدت خلال السنوات الأخيرة مشاركة عدد كبير من المشاهير والنجوم العالميين.

ويتمحور تركيز سعادته على توفير أعلى مستويات الخدمة لضمان رضا الزوار، وهو ما أسهم في تتويج الإمارة مؤخراً بلقب أفضل وجهة عالمية في جوائز اختيار المسافرين 2024 من موقع "تريب أدفايزر"، لتصبح بذلك أول مدينة في العالم تحقق هذا الإنجاز للعام الثالث على التوالي.

ويقوم سعادته بالتفاوض وعقد الشراكات العالمية مع كبرى المؤسسات الإعلامية للترويج لدبي، مثل: بي بي سي، وبلومبيرج، وسي إن إن، وسي إن بي سي، ومجموعة التلغراف، وتينسنت، وذلك لتعزيز الصورة الإيجابية لدبي على الساحة الدولية.

وأما على الصعيد المحلي، فتشمل مهام كاظم تطوير علاقات أعمال مع الجهات المعنية والشركاء والمستثمرين للمساهمة في تحقيق معدلات نمو للاقتصاد وقطاع السياحة واستقطاب المزيد من الزوّار إلى دبي.

ويعتبر سعادته المتحدث الإعلامي الرسمي للمؤسسة في الكثير من الفعاليات والمقابلات ولقاءات الوفود الرسمية المهمة، وتربطه علاقات قوية ومميزة مع الإعلاميين والمؤثرين والشخصيات العامة وكذلك ممثلي الجهات الحكومية. وهو ما أكسبه مهارات احترافية عالية وفهماً عميقاً للتنوع الثقافي من خلال عمله في مختلف الأسواق العالمية.

وعلاوة على ذلك، يتولى كاظم مسؤولية تعزيز العلاقات مع أكثر من 250 شريكاً، وعقد شراكات استراتيجية مع أبرز وسائل التواصل الاجتماعي، والوسائل الإعلامية، والعلاقات العامة، إلى جانب مبادرات التفاعل والمشاركة الرقمية عبر 40 سوقاً.

ويشغل سعادة عصام كاظم عضوية لجنة دبي للاتصال الخارجي، المسؤولة عن تعزيز صورة الإمارة وسمعتها في الإعلام العالمي، كما كان من المعينين في عضوية مجلس دبي للإعلام عند تأسيسه، والهادف إلى تسليط الضوء على المشهد الإعلامي المحلي وترسيخ مكانة دبي كمركز عالمي في هذا المجال.

وقبل انضمامه إلى دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، عمل سعادته في عدد من المؤسسات والشركات الرائدة ومن بينها مركز دبي التجاري العالمي، الذي شغل فيه وظيفة مدير أول DXB Live & Commercial، والتي نجح خلالها في إطلاق مجموعة من الفعاليات المهمّة مثل "أسبوع دبي للموسيقى"، والعديد غيرها.