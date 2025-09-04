Al Bayan
الإمارات

الإمارات تترأس أعمال الدورة العادية الـ164 لمجلس الجامعة العربية

وام

ترأست دولة الإمارات، اليوم، أعمال الدورة العادية الـ (164) لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، التي عقدت بمقر الأمانة العامة للجامعة في القاهرة، بحضور الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط والمفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” فيليب لازاريني.

مثّل دولة الإمارات في رئاسة أعمال الدورة معالي خليفة شاهين المرر وزير دولة، حيث ناقش المجلس تقرير الأمين العام حول نشاط الأمانة العامة وتنفيذ قرارات المجلس بين الدورتين (163-164)، إلى جانب التقرير نصف السنوي لهيئة متابعة القرارات والالتزامات.

واستعرض المجلس عدداً من الملفات العربية والإقليمية.