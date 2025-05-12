ولي عهد أبوظبي يصل القصر الرئاسي في العاصمة الكازاخستانية أستانا

وصل سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، إلى القصر الرئاسي في العاصمة الكازاخستانية أستانا، حيث كان في مقدمة مستقبلي سموّه لدى وصوله فخامة قاسم جومارت توكاييف، رئيس جمهورية كازاخستان.

وجرت لسموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان مراسم استقبال رسمية، حيث اصطحب فخامة قاسم جومارت توكاييف سموّ ولي عهد أبوظبي إلى منصة الشرف، وعُزف خلال المراسم السلامان الوطنيان لدولة الإمارات وجمهورية كازاخستان، ثم استعرض سموّه وفخامة الرئيس الكازاخستاني ثلّةً من حرس الشرف الذين اصطفوا لتحيتهما في باحة القصر الرئاسي.

وخلال مراسم الاستقبال، صافح سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان كبار مستقبليه من الوزراء والمسؤولين في الحكومة الكازاخستانية، فيما صافح فخامة الرئيس قاسم جومارت توكاييف أعضاء الوفد الإماراتي المرافق لسموّه.

ويرافق سمو ولي عهد أبوظبي، خلال هذه الزيارة، وفد رسمي رفيع المستوى يضمُّ عدداً من الوزراء وكبار المسؤولين في الدولة.