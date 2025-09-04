Al Bayan
مباشرepaper-downloadنسخة الـ PDF
today-time
prayer-time
الإمارات

حمدان بن محمد: في ذكرى مولد الرسول الأكرم نستذكر أسمى معاني الأخلاق والرحمة

undefined's profile picture

البيان

هنأ سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، الأمة الإسلامية بالمولد النبوي الشريف.

وقال سموه في حسابه على منصة " إكس": " في ذكرى مولد الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم، نستذكر أسمى معاني الأخلاق الحسنة والرحمة … كانت ولادته إيذاناً بميلاد رسالة سامية حملت الخير للبشرية وأضاءت القلوب بالهداية والخير. وفي هذه المناسبة، نبارك لقيادتنا الرشيدة، وشعبنا العزيز، والأمة العربية والإسلامية، ونسأل الله أن يعمّ الخير والسلام".