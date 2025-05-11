مؤتمر العناية الحرجة بدبي يوصي بأهمية الارتقاء بالكفاءات المهنية للكوادر الطبية

اختتمت في دبي اليوم فعاليات مؤتمر الإمارات الحادي والعشرون للعناية الحرجة، والقمة العالمية الثانية للاتحاد العالمي لجمعيات العناية المركزة ، الذي نظمته "انفو بلاس ايفنتتس" على مدى ثلاثة أيام في فندق "انتركونتننتال فستيفال سيتي" بحضور اكثر من 2000 من الكوادر الطبية والتمريضية .

وأوصت نقاشات المؤتمر وجلساته العلمية المتعددة، على ضرورة الارتقاء المستمر بمستوى الكفاءة المهنية للكوادر العاملة في أقسام العناية الحرجة، وتعزيز جاهزيتهم، وذلك من خلال استعراض ومناقشة أحدث التجارب والممارسات الطبية العالمية في التعامل مع الحالات الحرجة والإصابات.

وقال البروفيسور الدكتور حسين آل رحمة رئيس المؤتمر في تصريحات لوكالة أنباء الامارات " وام "، ان المؤتمر خلص إلى مجموعة من التوصيات المحورية بعد نقاشات مثمرة وتبادل ثري للأفكار، لافتا إلى أن المشاركين شددوا على ضرورة تبني نهج التدريب المستمر وتطوير برامج تدريبية دورية متخصصة لممارسي الرعاية الصحية في طب العناية الحرجة ، بما يضمن مواكبتهم لآخر المستجدات العلمية وصقل كفاءتهم المهنية بشكل دائم.

وأضاف أن التوصيات أكدت على أهمية الاستدامة لضمان تقديم خدمات طبية تتميز بالجودة العالية وسرعة الاستجابة، وأهمية الانتظام في عقد ورش عمل ومؤتمرات سنوية متخصصة لمواكبة الابتكارات الحديثة وتعميق تبادل الخبرات والمعرفة بين المختصين، فضلاً عن تعزيز آليات التعاون والتكامل بين مختلف الجهات المحلية والاقليمية والجهات الصحية العالمية لتسهيل تبادل المعلومات وتحقيق الاستجابة المثلى للحالات الطارئة في العناية الحرجة.

وشهد المؤتمر، الذي يعد الأول على مستوى الشرق الأوسط وشمال افريقيا والثالث عالميا وحضره 275 متحدثا منهم 130 متحدثا عالميا إضافة الى 80 متحدثا من داخل الدولة ، مناقشة 381 محاضرة وورقة عمل في 77 جلسة علمية إضافة الى 4 ورش عمل علمية و4 دورات تدريبية و131 بحثا علميا لأطباء ولأطباء مقيمين و6 ندوات للقطاع الصناعي.

وعبر المشاركون في الحدث عن رضاهم بمستوى النقاشات العلمية المثمرة والتبادل المعرفي البنّاء ، مؤكدين على الأهمية القصوى لمواصلة الجهود المشتركة والتطوير المستمر في هذا التخصص الطبي الحيوي لمواجهة التحديات المتزايدة وضمان تقديم أفضل رعاية ممكنة للمرضى .

وناقش المؤتمرون كافة المواضيع المتعلقة بالعناية الحرجة، بما فيها التسمم الدموي، والعدوى، والسوائل في وحدة العناية المركزة، وأمراض الكلى وإصابة الكلى الحادة، والتهوية الاصطناعية، ومتلازمة الضائقة التنفسية الحادة، والتخدير وإدارة الألم، القلبية، والتغذية، وكبار السن، والإنعاش القلبي الرئوي ومراقبة العدوى .