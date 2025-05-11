مكتوم بن محمد: رؤية محمد بن راشد هي التطوير المستمر لكافة القطاعات

أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، أن رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، هي التطوير المستمر لكافة القطاعات، والتجديد المستمر، والمراجعة المستمرة، والاستجابة المستمرة لكافة التغيرات الاقتصادية بما يحقق ويتجاوز الطموحات.

وقال سموه في تدوينة على حسابه في منصة إكس: "ناقشنا خلال اجتماع اللجنة العليا لتطوير القطاع الاقتصادي والمالي أهم التوجهات الجديدة في تطوير هذين القطاعين في دبي خلال الفترة المقبلة".

وأضاف سمو الشيخ مكتوم بن محمد: "رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد هي التطوير المستمر لكافة القطاعات، والتجديد المستمر، والمراجعة المستمرة، والاستجابة المستمرة لكافة التغيرات الاقتصادية بما يحقق ويتجاوز الطموحات".