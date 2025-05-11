مسؤولون وإعلاميون: مشاركة الإمارات في الملتقى الإعلامي العربي تجسد تطور الإعلام الوطني

أكد مسؤولون وقيادات إعلامية إماراتية، أن مشاركة دولة الإمارات ضيف شرف في الملتقى الإعلامي العربي بدولة الكويت الشقيقة، تُجسد تطور قطاع الإعلام الإماراتي الذي يعتمد على التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي في صناعة المحتوى الإعلامي.

وقالوا في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام"، إن جناح الإعلام الإماراتي في الملتقى، يقدم حالة من الإبهار البصري للمشاركين والزوار الذين أبدوا إعجابهم بتطوره واصفين إياه بالنموذج المتقدّم.

وقالت فضيلة المعيني، رئيسة جمعية الصحفيين الإماراتية إن المشاركة الفاعلة في الملتقى الإعلامي العربي بدولة الكويت الشقيقة مدعاة للفخر والاعتزاز بالمكانة الكبيرة التي يتبوأها الإعلام الوطني.

وأضافت: "لو نظرنا إلى برنامج الملتقى الإعلامي العربي نجد مشاركة إيجابية من دولة الإمارات عبر إعلامييها ومفكريها ومثقفيها وسياسييها، ونشكر ونقدر دولة الكويت على هذا التفاعل المتميّز وإتاحة الفرصة للحضور الإماراتي الفاعل"، مؤكدة أن المشاركة الإماراتية أظهرت الإعلام الإماراتي كفريق واحد يعمل بحب لبلاده.

من جانبه قال محمود الرشيد، مدير عام شبكة الإذاعة العربية، إن مشاركة الإمارات في الملتقى الإعلامي العربي في نسخته العشرين بوفد إعلامي رفيع المستوى من القطاعين الحكومي والخاص، تعكس الحرص على تقديم النموذج الإعلامي المتطور إلى العالم ومشاركة التجارب والخبرات مع المشاركين.

وأضاف أن اختيار دولة الإمارات ضيفَ شرف للدورة الحالية من الملتقى الإعلامي العربي يعكس تفوق قطاع الإعلام الإماراتي الذي يعمل في بيئة متقدمة تعتمد على التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، وهو ما جعل الإمارات قبلة للمؤسسات الإعلامية العالمية للاستفادة من بنيتها التحتية المتطورة.

من جانبه قال ماجد السويدي، مدير عام مدينة دبي للإعلام ومدينة دبي للإنتاج ومدينة دبي للاستوديوهات، إن مشاركة الإمارات كضيف شرف، في الملتقى الإعلامي العربي بدولة الكويت تُجسّد صواب الرؤى والتوجهات في استشراف المستقبل لا سيّما في قطاع الإعلام الإماراتي الذي أصبح نموذجًا رائدًا في التقدم واستخدام الذكاء الاصطناعي في صناعة المحتوى.

وأضاف أن الإستراتيجيات الاستشرافية التي وضعتها القيادة الرشيدة على مدى العشرين عامًا الماضية، جعلت من دولة الإمارات مقرًا لكبريات المؤسسات الإعلامية العالمية، وهي تؤتي ثمارها اليوم؛ إذ تستقطب مدينة دبي للإعلام أكثر من 4 آلاف شركة إعلامية يعمل بها أكثر من 40 ألف متخصص في القطاع.

وأشار إلى أن دولة الإمارات كانت دائمًا سبّاقة في استخدام التكنولوجيا المتقدمة والتقنيات الحديثة في المجالات المختلفة، لا سيّما الإعلام، وأنها تواصل اليوم استقطاب المهارات وأفضل العقول في هذا القطاع الذي يشهد تطورًا مستمرًا.

من جهته عبّر محمد غانم، مدير عام هيئة إذاعة رأس الخيمة، عن فخره بمشاركة دولة الإمارات كضيف شرف في الملتقى الإعلامي العربي، مشيرًا إلى أن هذا الاختيار جاء بعد مسيرة طويلة من الإنجازات الإعلامية، والبنية التحتية المتطورة والاستثمار في التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي.

وأكد أن قطاع الإعلام الإماراتي أصبح في ظل القيادة الرشيدة، نموذجًا فريدًا في التقدم والمهنية والموثوقية؛ إذ حققت الدولة قفزات نوعية في الإعلام والتقنيات المتقدمة ما جعلها وجهة مفضلة للشركات والمؤسسات العاملة في قطاع الإعلام للاستفادة من الإمكانات الحديثة التي يتيحها.

من جانبه، قال الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز للبحوث والاستشارات، إن المشاركة المتميزة لدولة الإمارات كضيف شرف في النسخة العشرين من الملتقى الإعلامي العربي والحضور الكبير للمؤسسات الإعلامية الإماراتية، يظهران المكانة المتقدمة للإعلام الوطني وقدرته على التأثير من خلال التكنولوجيا الحديثة.

وأضاف أن ما وصل إليه الإعلام الإماراتي جاء نتيجة التوجيهات السديدة للقيادة الرشيدة والدعم المتواصل لهذا القطاع حتى أصبح نموذجًا استثنائيًا في التطور والمهنية والمسؤولية.

وأوضح أن جناح الإعلام الإماراتي قدّم تجربة بصرية رائدة نالت إعجاب الزوار والمشاركين من خلال رصد مسيرة الإعلام الوطني بأساليب مبتكرة تعتمد على الذكاء الاصطناعي، مشيرًا إلى أن مشاركة شباب الإمارات في هذا الحدث المهم، عكست صورة مشرقة عن تمكين الكوادر الوطنية في هذا القطاع الحيوي.

من جانبه قال عبدالرحيم البطيح النعيمي، الرئيس التنفيذي للتسويق والاتصال في شبكة أبوظبي للإعلام، إن دولة الإمارات تحرص دائمًا على المشاركة في الملتقى الإعلامي العربي الذي يُعقد بدولة الكويت الشقيقة، مشيرًا إلى أن ما يميز هذه النسخة هو استضافة دولة الإمارات كضيف شرف وهو ما يحمل دلالات كبيرة على تطور الإعلام الإماراتي الذي يعتمد على التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي وهي مؤشرات قوية تؤهل الدولة لهذا الدور البارز.

وأضاف أن قطاع الإعلام الإماراتي بجميع مجالاته شهد تطورًا مستمرًا يتجلى من خلال البنية التحتية المتقدمة والأدوات الحديثة المستخدمة في صناعة المحتوى الإعلامي.

وأشار إلى أن جناح الإعلام الإماراتي يشكّل منصة متقدمة تستعرض مسيرة الإعلام الوطني عبر تقنيات الذكاء الاصطناعي، وأنه أسهم في خلق حالة من الإبهار البصري، ونجح في جذب انتباه الزوار والمشاركين في الملتقى الذين أبدوا إعجابهم بتجربة دولة الإمارات في قطاع الإعلام والتكنولوجيا الحديثة.