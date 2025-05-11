ضابط في وزارة داخلية البحرين: دبلوم شرطة دبي تجربة متكاملة

أعرب الملازم أول علي طارق الحسن، ضابط الشرطة في وزارة الداخلية بمملكة البحرين، عن اعتزازه بالمشاركة في الدبلوم التخصصي في الابتكار الشرطي والقيادات الدولية (PIL)، الذي نظمته القيادة العامة لشرطة دبي بالتعاون مع جامعة روتشستر للتكنولوجيا. وأكد الملازم أول الحسن أن انضمامه إلى الدبلوم جاء بعد تأثره بتجارب زملائه الذين شاركوا في النسخة الأولى، واصفين الدبلوم بأنه يتجاوز حدود المستويين الأكاديمي والمهني، إلى مستوىً أعمق من الوحدة والترابط والانسجام بين المشاركين من مختلف دول العالم، والذين شاركوا أبرز تجاربهم وخبراتهم في حلقات تفاعلية مثمرة.

وأعرب الحسن في بداية حديثه عن شكره وتقديره لمعالي الفريق أول ركن الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة، وزير الداخلية في مملكة البحرين، لمنحه هذا الامتياز وفرصة المشاركة في هذا البرنامج المتميز.

وأضاف "قضيت قرابة أربعة أشهر مع أكثر من 50 ضابطًا من شتى أنحاء العالم، ويمكنني القول بكل ثقة إنني أصبحت جزءًا من منظومة تعزز العلاقات الشرطية العالمية بشكل واقعي. الدبلوم لم يكن مجرد رحلة تعليمية، بل تجربة متكاملة تركت أثرها على المستويين المهني والشخصي."

واستذكر إحدى أبرز محطات الدبلوم، عندما حضر تحدي الإمارات للفرق التكتيكية (SWAT) في دولة الإمارات كمُشاهد، وقال " كان أمراً ملهماً ومبهراً مشاهدة الفرق النخبوية تتنافس بأعلى درجات الاحتراف والانضباط. عكس مستوى التنظيم قدرة شرطة دبي على تعزيز العلاقات الدولية وتوحيد الجهود والأهداف ضمن منصة واحدة تتجاوز التوقعات في مجالات الأمن والعمل التكتيكي."

ونوّه الحسن إلى المستوى الاستثنائي في تنظيم الدبلوم، مؤكداً أن كل شيء كان سلساً ومعداً باحترافية. "وجدنا توازناً مثالياً بين المحاضرات النظرية، والزيارات الميدانية، والتجارب التطبيقية، إلى جانب الاهتمام بمشاركة الضباط مناسباتهم المختلفة، كالاحتفاء بترقياتهم على سبيل المثال، وهو ما جعلنا نشعر بأننا عائلة واحدة. لذلك فإنني أتوجه بالشكر والتقدير لشرطة دبي، وإلى معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، على دعمه المستمر للدبلوم، والشكر موصول لجميع فرق العمل التي لم تدخر جهداً في توفير بيئة أكاديمية شاملة محفزة على التعلم والمعرفة."

وأكد أن مشاركته في الدبلوم فتحت أمامه آفاقًا جديدة، وأنه يتطلع إلى نقل عدد من الممارسات المتميزة إلى زملائه في البحرين، خاصة فيما يتعلق بمراكز الشرطة الذكية، التي تُقدم خدمات شرطية متكاملة على مدار الساعة، ونظام "الدرون بوكس" الذي يمثل تحولًا نوعيًا في مجال الأمن والاستجابة الفورية. وأضاف "التقنيات المتقدمة التي عرضتها شرطة دبي، ونهجها في التحول الرقمي، يقدم نموذجًا استثنائيا يمكن أن يساهم في تطوير جودة وكفاءة الخدمات الشرطية لدينا في البحرين. إنها مفاهيم قابلة للتطبيق، وأنا متحمس لاستكشافها بشكل أوسع."

وعلى الصعيد الشخصي، أشار الملازم أول الحسن إلى شغفه برياضة ركوب الخيل، التي ساعدته في ترسيخ مفاهيم الصبر والانضباط والتواصل، مؤكدًا أن هذه القيم أساسية في القيادة والعمل الجماعي، كما هي في التعامل مع المجتمع.

واختتم الحسن حديثه قائلا " إن الدبلوم لم يكن مجرد دورة تدريبية، بل رحلة غنية بالتجارب والمعرفة، أحدثت أثراً على المستويين المهني والإنساني. سأغادر وأنا أشعر بالإلهام، والفخر، والاستعداد لنقل الدروس المستفادة إلى واقع عملي يسهم في تطوير الأداء الشرطي في وطني."