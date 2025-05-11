«جمعية الصحفيين الإماراتية» تستعرض دور المرأة في الإعلام ضمن الملتقى

تشارك جمعية الصحفيين الإماراتية في أعمال الدورة العشرين للملتقى الإعلامي العربي.

وتتضمن فعاليات الملتقى، غداً، عقد جلسة حوارية بعنوان «دور المرأة في الإعلام: الصورة الذهنية والمهارات المهنية»، بمشاركة المتحدثين فضيلة المعيني، رئيس مجلس إدارة جمعية الصحفيين الإماراتية، والدكتورة درية شرف الدين، وزيرة الإعلام المصرية السابقة، والدكتورة سمر باقر من الكويت، والإعلامية ألينا محور من لبنان، وتدير الجلسة الإعلامية الإماراتية الدكتورة مايا الهواري.

تحديات

وأكدت فضيلة المعيني، أن الملتقى يمثل منصة مهمة لتبادل الخبرات ومناقشة أبرز التحديات التي تواجه الإعلام العربي، مشيرة إلى أن الحوارات والنقاشات المطروحة تساهم في تطوير الأداء الإعلامي وتعزيز الوعي المجتمعي.

وأعربت عن شكرها وتقديرها لمعالي عبدالله بن محمد آل حامد على دعمه المتواصل للإعلام الإماراتي، وحرص معاليه على لقاء الوفد المشارك، في تأكيد على أهمية دور الإعلام في تمثيل الدولة وتعزيز حضورها في المحافل الإقليمية والدولية.

وأوضحت المعيني أن الجلسة ستناقش الصورة الذهنية للمرأة في الإعلام، وأثرها في تشكيل الرأي العام، وتعزيز المشاركة المجتمعية من خلال المنصات الإعلامية الحديثة، مشيدة بالدورة العشرين للملتقى التي تتناول قضايا محورية في ظل التطورات المتسارعة التي يشهدها القطاع، مثل تأثير الإعلام الرقمي، والحفاظ على الهوية الثقافية العربية.