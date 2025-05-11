قائد عام شرطة عجمان يطمئن على صحة ضابط من «الداخلية»

زار اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي، قائد عام شرطة عجمان، أحد منتسبي القيادة العامة لشرطة الفجيرة، في مستشفى الشيخ خليفة بعجمان، للاطمئنان على حالته الصحية، والوقوف على احتياجاته، والاطلاع على تطورات وضعه الطبي.

وتأتي هذه الزيارة في إطار حرص القيادة العامة لشرطة عجمان على تعزيز روابط الإنسانية، والتواصل الدائم مع منتسبي وزارة الداخلية، وتقديراً لما يقدمه رجال الأمن من تضحيات وجهود في خدمة الوطن.

وأعرب اللواء الشيخ سلطان النعيمي خلال الزيارة عن تمنياته بالشفاء العاجل، مؤكداً أن سلامة وصحة الكوادر الشرطية تحظى باهتمام بالغ من القيادة، التي لا تدخر جهداً في دعمهم ومساندتهم.