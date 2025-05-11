جائزة الشارقة للاتصال الحكومي تدعو المبدعين للتنافس العالمي

دعت «جائزة الشارقة للاتصال الحكومي» في دورتها الـ 12 التي ينظمها المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، الجهات الحكومية والأفراد والمؤسسات من المبدعين ورواد الإعلام والاتصال في العالم، ليسطروا قصصهم الملهمة ضمن فئة «أفضل محتوى اتصالي وإعلامي»، ويكونوا أحد الفائزين في حفل التكريم المقرر انعقاده في سبتمبر المقبل.

وتتضمن الجائزة في نسخة هذا العام التي تستقبل الطلبات حتى 24 يوليو المقبل، (23) فئة، منقسمة على 5 قطاعات رئيسية وهي: «جوائز الجهات الحكومية والمنظمات الدولية والقطاع الخاص» و«الجوائز الفردية» و«جوائز الشركاء» و«جوائز لجنة التحكيم». ويمكن للراغبين في خوض منافسات دورة 2025، تقديم طلباتهم عبر الموقع الإلكتروني للجائزة https://gca.sgmb.ae.

وتقوم «جائزة الشارقة» بدور إقليمي وعالمي في تشجيع الممارسات الاتصالية الأكثر تأثيراً وفاعلية، إذ تُعد إحدى أبرز الجوائز التي تُكرّم التميز والإبداع في منظومات الاتصال داخل المؤسسات الحكومية والخاصة والمنظمات غير الربحية.