الجالية السودانية تشيد بموقف دولة الإمارات ورعايتها لأبناء الجالية

أصدرت الجالية السودانية ممثلة في رؤساء الأندية الاجتماعية السودانية بدولة الإمارات العربية المتحدة، بياناً تشيد فيه بموقف دولة الإمارات تجاه أبناء الجالية السودانية المقيمة بالدولة، وذلك بعد قرار سلطة بورتسودان، أحد الطرفين المتحاربين في السودان، بقطع العلاقات الدبلوماسية مع دولة الإمارات.

البيان الذي صدر خلال اجتماع مجلس رؤساء الأندية السودانية الذي عقد في إمارة عجمان، ثمن حرص دولة الإمارات العربية المتحدة ودورها التاريخي بالوقوف إلى جانب أبناء الجالية المقيمة بالدولة، ورعايتهم في المجالات الحياتية والتعليمية والصحية.

الاجتماع جمع رؤساء الأندية الاجتماعية، وأعضاء اللجان الاستشارية للأندية والمراكز الاجتماعية السودانية في أبوظبي، ودبي، والشارقة، وعجمان، وأم القيوين، ورأس الخيمة، والفجيرة، والعين.

وجاء في البيان: ( تعبر الجالية السودانية عن عميق تقديرها للمواقف النبيلة لدولة الإمارات العربية المتحدة حيال الجالية السودانية المتواجدة على أرضها الطيبة، أرض زايد الخير، والتي تجسد متانة وأزلية العلاقات بين الشعبين الشقيقين).

‏وتابع البيان: ( تنظر الجالية السودانية بدولة الإمارات العربية المتحدة إلى موقف الإمارات من منظور العلاقة المتجذرة والمعبر عنها بالمعاملة الكريمة لأبناء الجالية السودانية من قبل القيادة الرشيدة للدولة ورعايتهم في المجالات الحياتية والتعليمية والصحية والتي تتولاها المؤسسات الرسمية ومؤسسات النفع العام).

وقال البيان: ( نثمن عمق الروابط الإنسانية التي تربط جاليتنا بالمجتمع المحلي، مؤكدين التزامنا بقيم التسامح والتعايش السلمي المجتمعي واحترام النظم والقوانين بالدولة، ‏ومواصلة دورنا الإيجابي في تعزيز أواصر العلاقات الشاملة بين الشعبين الشقيقين وقيام هيئاتنا الإدارية بدورها في خدمة برامج وأنشطة الجالية تحت إشراف ورعاية الجهات المختصة بالدولة).