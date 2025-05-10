مؤتمر الإمارات للعناية الحرجة يشهد طرح أدوية وأجهزة جديدة

شهد مؤتمر الإمارات الـ21 للعناية الحرجة، والقمة العالمية الثانية للإتحاد العالمي لجمعيات العناية المركزة “WFICC”، المقامان حالياً في دبي ، طرح أدوية وأجهزة جديدة تعرض لأول مرة في الإمارات وذلك في ظل التطور المتسارع في تقنيات الرعاية الصحية.

ويلعب الذكاء الاصطناعي دورا محوريا في تحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة في وحدات العناية الحرجة، حيث يعد دمج الذكاء الاصطناعي في أنظمة التهوية والتنفس الصناعي من أبرز الابتكارات التي تسهم في تعزيز دقة العلاج وتقليل المضاعفات وتحسين نتائج المرضى.

وأكد الدكتور زياد الريس رئيس شعبة الامارات للعناية المركزة في جمعية الامارات الطبية المشارك في الحدث، الذي تنظمه "انفو بلاس ايفنتتس" ’، أنه ضمن جهود تحسين الرعاية التنفسية للمرضى في وحدات العناية المركزة، يسهم الذكاء الاصطناعي في تقديم حلول متقدمة تشمل أنظمة تهوية ذكية تقوم بتعديل المعايير تلقائيًا استجابة لحالة المريض، وضبط محفزات الشهيق والزفير، وتحسين توقيت الانتقال بين الشهيق والزفير بما يتناسب مع احتياجات المريض الفسيولوجية، وتنفيذ بروتوكولات فتح الحويصلات الهوائية بشكل آلي وآمن دون تدخل يدوي مستمر، وبدء عملية الفطام من جهاز التنفس الاصطناعي استنادًا إلى مؤشرات ومعايير سريرية موضوعية.

وأوضح أن دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في بيئة العناية الحرجة يمثل خطوة إستراتيجية نحو تحسين الكفاءة السريرية وجودة الرعاية الصحية، لافتاً إلى أنه من خلال الاعتماد على الأنظمة الذكية، يمكن تحقيق استجابة أسرع وأكثر دقة لاحتياجات المرضى، ما يسهم في تقليل مدة الإقامة في وحدة العناية المركزة وتحسين فرص التعافي.

وشهد المعرض المصاحب للمؤتمر الذي تشارك فيه 34 شركة عالمية ومحلية متخصصة في أجهزة العناية الحرجة وأجهزة التنفس الاصطناعي، طرح 3 أدوية لأول مرة في دبي منها دوائين جديدين لعلاج الحالات العدوى الشديدة داخل غرف العناية الحرجة يساعدان في سرعة التعافي والشفاء، إضافة إلى مضاد حيوي مزدوج ضد الميكروبات ، وجهاز صغير للإسنشاق عن طريق الرذاذ ،وجهاز للإنعاش مخصص لسيارات الإسعاف،وجهاز آخر لتبريد الجسم عند ارتفاع درجة حرارة المريض ووصولها مرحلة الخطورة.

ومن المتوقع خلال الحدث الذي يختتم غداً الأحد توقيع بعض الصفقات من قبل صناع القرار في الجهات الحكومية والمستشفيات خاصة وأن الأدوية والأجهزة المعروضة يتم طرحها لأول مرة في مؤتمر العناية الحرجة، خاصة وأن دبي تعتبر بوابة عبور لدول الشرق الأوسط من قبل الشركات العالمية المصنعة لأحدث الأدوية والأجهزة الطبية ، قي ظل النمو المتسارع في قطاع الرعاية الصحية، والنمو المتزايد في تعداد السكان والتوسع الجغرافي الذي تشهده دول المنطقة.

وناقش المؤتمر خلال فعاليات يومه الثاني، عشرات الأوراق العلمية التي تعد خلاصة خبرات وأبحاث خبراء العناية الحرجة المشاركين مثل التسمم الدموي، والعدوى، والسوائل في وحدة العناية المركزة، وأمراض الكلى، وإصابة الكلى الحادة، والتهوية الاصطناعية، ومتلازمة الضائقة التنفسية الحادة، والتخدير وإدارة الألم، والقلبية، والتغذية، وكبار السن، والإنعاش القلبي الرئوي ومراقبة العدوى.