ملتقى الإمارات الطبي يستعرض الإنجازات التي حققتها المنظومة الصحية في الدولة

نظّمت مبادرة "أطباء الإمارات" تزامناً مع "يوم الإمارات الطبي" الذي يصادف 9 مايو من كل عام ملتقى الإمارات الطبي تحت شعار "لأجلك يا وطن" بمشاركة واسعة من الكوادر الوطنية من فرق الطوارئ الطبية الاحتياطية والتطوعية وخط الدفاع الأول من العاملين في المستشفيات الحكومية والخاصة بالدولة.

وجاء تنظيم الملتقى في إطار حزمة من الفعاليات والأنشطة المرافقة للاحتفال بـ"يوم الإمارات الطبي" تقديراً لجهود الكوادر الطبية والتمريضية ومزودي الخدمات الصحية وتنفيذاً لمبادرات كل من برنامج الإمارات للقيادات الطبية الشابة وبرنامج الإمارات للتطوع الطبي وبرنامج الإمارات للجاهزية والاستجابة الطبية "جاهزية" والأكاديمية الوطنية للتدريب "تدريب" واستضافة من كلية فاطمة للعلوم الصحية.

واستعرض الملتقى الدور الريادي الذي يلعبه أطباء الإمارات في الارتقاء بالقطاع الصحي وتكريماً للفائزين بـ"جائزة الإمارات الطبية" و"وسام الإمارات الطبي" إلى جانب تكريم المتطوعين من خط الدفاع الأول الذين شاركوا في الحملات الطبية داخل الدولة وخارجها في خطوة تعكس التقدير للعطاء الإنساني والجهود النبيلة للكوادر الطبية.

وأكد الملتقى أهمية إبراز الإنجازات التي حققتها المنظومة الصحية في الدولة وتسليط الضوء على المبادرات النوعية التي تدعم جودة الحياة والصحة العامة في إطار رؤية الإمارات لتقديم نموذج رائد في مجال الرعاية الصحية.

وقال الدكتور عادل الشامري العجمي الرئيس التنفيذي لمبادرة زايد العطاء ورئيس "أطباء الإمارات" وبرنامج "جاهزية" إن يوم الإمارات الطبي محطة وطنية مهمة لتكريم العاملين في القطاع الصحي وتقدير تفانيهم في خدمة المجتمع وهذا الملتقى منصة لإبراز هذه الجهود واستعراض المبادرات التي أثمرت عن بناء كوادر طبية مؤهلة وتعزيز قدراتهم.

وأشار إلى أن جهود أطباء الإمارات بدعم القيادة الرشيدة أثمرت عن تدشين سلسلة من الأكاديميات الطبية الافتراضية وتدريب أكثر من 25 ألف من كوادر خط الدفاع الأول إلى جانب إطلاق أول مستشفى ميداني متنقل وإدارة سلسلة من العيادات الطبية المتنقلة محلياً ودولياً مما أسهم في تقديم خدمات طبية لملايين المستفيدين ضمن مظلة إنسانية وتطوعية.

من جانبه قال البروفيسور أوليفييه جاكدين المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للرعاية الصحية إن الاحتفال سنوياً بيوم الإمارات الطبي يأتي تقديراً للعاملين في القطاع الصحي، لافتا إلى أن شعار هذا العام "الإمارات تقدّركم" يعكس امتنان الدولة لجهودهم في الحفاظ على صحة المجتمع وسلامته.

وأكدت الدكتورة نورة العجمي مديرة برنامج الإمارات للقيادات الطبية الشابة أن هذا اليوم يمثل مناسبة وطنية لإبراز الإنجازات التي حققها القطاع الصحي وتسليط الضوء على الدور الكبير الذي تقوم به الكوادر الطبية في خدمة المجتمع وتحقيق جودة الحياة ومواصلة مسيرة التميز الطبي التي تقودها دولة الإمارات.