الإمارات تشارك في "استثنائية المنظمة العربية للطيران المدني"

شاركت دولة الإمارات العربية المتحدة، في أعمال الجمعية العمومية الاستثنائية للمنظمة العربية للطيران المدني، التي انعقدت أول من أمس، في مقر المنظمة بالعاصمة المغربية الرباط، بحضور جميع الدول العربية الأعضاء.

وذكر بيان صحفي صادر اليوم عن الهيئة العامة للطيران المدني، أن هذا الاجتماع يأتي في إطار تعزيز التنسيق العربي المشترك وتوحيد المواقف لدعم الحضور العربي الفاعل على الساحة الدولية.

وناقش الاجتماع، سُبل تعزيز تمثيل الدول العربية في مجلس منظمة الطيران المدني الدولي "الإيكاو" خلال دورته المقبلة، والعمل المشترك لضمان زيادة التأثير العربي في اتخاذ القرارات الحاسمة التي تؤثر على مستقبل صناعة الطيران المدني في العالم.

وأكد سعادة سيف محمد السويدي، المدير العام للهيئة العامة للطيران المدني، أن تعزيز التعاون العربي المشترك في مجال الطيران المدني يعد أحد الركائز الأساسية التي تلتزم بها دولة الإمارات، وأن الدولة حريصة على تعزيز الحضور العربي الفاعل في المنظمات الدولية، خاصة منظمة الإيكاو، التي تمثل منصة حيوية في تشكيل السياسات العالمية للطيران.

وأضاف السويدي، أن هذه الاجتماعات تعد فرصة إستراتيجية لتوحيد الجهود وتعزيز التنسيق بين الدول العربية، ما يسهم في تنسيق وتكامل المواقف العربية والتأثير على قرارات الطيران المدني الدولية بما يخدم مصالح جميع الدول الأعضاء.