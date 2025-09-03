محمد بن زايد ومحمد بن سلمان يبحثان العلاقات الأخوية والتطورات الإقليمية

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" مع أخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية الشقيقة.. العلاقات الأخوية الراسخة ومختلف جوانب التعاون الإستراتيجي والعمل المشترك بين البلدين.

كما تناول سموهما خلال اللقاء الذي جرى في الرياض عدداً من القضايا الإقليمية والدولية التي تهم البلدين خاصة المستجدات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط وفي مقدمتها التطورات في الأرض الفلسطينية المحتلة والجهود المبذولة تجاه تداعياتها الأمنية والإنسانية.. مؤكدين في هذا السياق أهمية العمل على ترسيخ أركان الاستقرار والأمن والسلم الإقليمي من خلال إيجاد مسار واضح للسلام الدائم والشامل والعادل الذي يقوم على أساس "حل الدولتين" لما فيه مصلحة جميع شعوب المنطقة ودولها.

وأقام صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان مأدبة غداء تكريماً لأخيه صاحب السمو رئيس الدولة والوفد المرافق.

حضر اللقاء الوفد المرافق لصاحب السمو رئيس الدولة الذي يضم.. سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان نائب حاكم إمارة أبوظبي مستشار الأمن الوطني، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار رئيس الدولة، ومعالي علي بن حماد الشامسي الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني، ومعالي محمد بن حسن السويدي وزير الاستثمار، ومعالي الدكتور أحمد مبارك المزروعي رئيس مكتب رئيس الدولة للشؤون الإستراتيجية رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، وسعادة الشيخ نهيان بن سيف آل نهيان سفير الدولة لدى المملكة العربية السعودية.

كما حضره من الجانب السعودي.. الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز وزير الطاقة والأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية والأمير عبد الله بن بندر بن عبد العزيز وزير الحرس الوطني والأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع والأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية والدكتور مساعد بن محمد العيبان وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني.

وقد غادر صاحب السمو رئيس الدولة الرياض حيث كان في وداع سموه في مطار الملك خالد الدولي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود.