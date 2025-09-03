الإمارات: ضم الضفة الغربية «خط أحمر»

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، الأربعاء، أن دولة الإمارات رسالتها واضحة باعتبار ضم الأراضي الفلسطينية «خطاً أحمر»، مشيراً إلى تمسك الإمارات بحل الدولتين للمضي قدماً نحو السلام في المنطقة.

وقال الدكتور أنور قرقاش في تغريدة باللغة الإنجليزية على «إكس»: «في هذه الأوقات الصعبة، تُوجّه الإمارات العربية المتحدة رسالةً واضحةً: الضم خطٌّ أحمر، والسلام عبر حل الدولتين يجب أن يبقى المسار الوحيد إلى الأمام».

وأرفق قرقاش رسالته، بخبر في صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» بعنوان: الإمارات تُحذّر إسرائيل: ضمّ الضفة الغربية «خطٌّ أحمر» من شأنه أن «ينهي مسار الاندماج الإقليمي».