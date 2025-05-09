شرطة دبي تُنظم مبادرة «صوتك مسموع» لسكان منطقة المرقبات

‫نظمت القيادة العامة لشرطة دبي ممثلة بمجلس الروح الإيجابية وبالتعاون مع مركز شرطة المرقبات، مبادرة «صوتك مسموع»، الهادفة إلى لقاء أفراد المجتمع من سكان منطقة المرقبات، لتعزيز التواصل وتفعيل قنوات الاتصال المباشر معهم، بما يكفل مشاركتهم في إبداء الملاحظات والمُقترحات. ‬‬

وعُقد اللقاء في منطقة برج نهار، قُبالة خور دبي، حيث استمعت شرطة دبي إلى استفسارات سكان منطقة المرقبات وملاحظاتهم حول خدماتها الهادفة إلى تعزيز الأمن والأمان والعمل على إسعادهم، فيما أجاب الضباط على الاستفسارات والملاحظات وقدموا الإرشادات التوعوية المهمة التي تفيد أفراد المجتمع.‬

‫وشهد اللقاء، العميد عبدالمنعم عبدالرحمن ورشو، نائب مدير مركز شرطة المرقبات، والمقدم دكتور سلطان الشامسي مدير إدارة الشؤون الإدارية في المركز، والنقيب سعيد غدير نائب رئيس مجلس الروح الإيجابية، والسيد محمد الحجاجي، مُنسق عام المجلس، وعدد من الضباط والموظفين وسكان منطقة المرقبات. ‬‬

‫هدف اللقاء‬‬‬

وحول لقاء مبادرة «صوتك مسموع»، قال العميد عبدالمنعم عبدالرحمن ورشو: «يأتي هذا اللقاء في إطار توجيهات معالي الفريق عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي في ضرورة التواصل المباشر الفعّال والبنّاء مع أفراد المجتمع، للوقوف على جودة الخدمات المُقدمة لهم، والأخذ بكافة الآراء والمقترحات المقدمة من قبلهم».‬ ‬

‫وأكد أن مبادرة «صوتك مسموع» تهدف أيضاً إلى نشر الوعي لدى أفراد المجتمع عن الخدمات التي تقدمها شرطة دبي، وتعزيز قنوات التواصل، والاطلاع على ملاحظات ومقترحات أفراد المجتمع، موجهاً شكره إلى كافة المشاركين في اللقاء. ‬‬‬

عرض خدمات

وشهد اللقاء تقديم شرح حول أهم الخدمات والمبادرات الشرطية الهادفة إلى إسعاد أفراد المجتمع وتعزيز الأمن والأمان، ومنها خدمة الإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية عبر منصة «ecrime» وخدمة «عين الشرطة»، والخدمات والمبادرات التوعوية سواء في الجانب المروري والجنائي، والخدمات المُقدمة من مركز «حماية الدولي» حول مخاطر المخدرات وأضرارها على الفرد والمجتمع.