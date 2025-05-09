الإمارات تعقد الدورة الأولى للمشاورات القنصلية مع الأردن لبحث تعزيز التعاون القنصلي

عُقدت أعمال الدورة الأولى للمشاورات القنصلية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة الأردنية الهاشمية، بحضور كبار مسؤولي وزارتي الخارجية في البلدين، وذلك في ديوان عام وزارة الخارجية في أبوظبي.

وجاءت هذه المشاورات في إطار السعي لتعزيز التعاون القنصلي وتطوير جودة الخدمات المقدّمة لمواطني البلدين الشقيقين.

وترأس الاجتماع من الجانب الإماراتي سعادة عمر عبيد الحصان الشامسي، وكيل وزارة الخارجية، فيما ترأس الوفد الأردني سعادة السفير ماجد ثلجي القطارنة، أمين عام وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بالمملكة الأردنية الهاشمية.

وفي مستهل اللقاء، رحّب سعادة الشامسي بالوفد الأردني، ناقلاً تحيات سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وتمنياته بنجاح المشاورات.

وأكد أن العلاقات الإماراتية الأردنية ترتكز على أسس تاريخية وطيدة من التفاهم والتقارب، أرساها المغفور لهما الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان والملك الحسين بن طلال – طيب الله ثراهما – منذ بدايات تأسيس دولة الإمارات.

وأشار إلى أن هذه العلاقات تتطور بشكل متسارع في ظل الرعاية الكريمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وأخيه جلالة الملك عبداللّه الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، بما أسهم في الارتقاء بالعلاقات إلى مستوى الشراكة الإستراتيجية الشاملة.

وأكد سعادته على أن عقد هذه المشاورات القنصلية للمرة الأولى يعدّ فرصة لتعزيز فعالية التعاون القنصلي عبر القنوات المؤسسية بما يسهم في تلبية تطلعات مواطني البلدين وتعزيز ثقتهم بالخدمات المقدّمة، وأعرب عن تطلعه إلى تطوير آليات العمل القنصلي وتوسيع مجالات تبادل الخبرات لتطبيق أفضل الممارسات التي تضمن المرونة وسرعة الاستجابة.

وقام وفد الجانب الأردني بزيارة ميدانية إلى مركز عمليات وزارة الخارجية للاطلاع على أفضل الممارسات المتبعة في إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث وآليات التنسيق والاستجابة الفورية، بما يعكس الجاهزية المؤسسية العالية والمعايير الحديثة التي تستند إليها الوزارة في التعامل مع مختلف السيناريوهات الطارئة.

من جانبه، أشاد سعادة السفير ماجد ثلجي القطارنة بمستوى الخدمات القنصلية المقدمة من وزارة الخارجية في دولة الامارات.

وأكد على أهمية استدامة التعاون وتبادل الخبرات لتعزيز العمل القنصلي بين البلدين، كما عبّر عن تقديره للجهود التي تبذلها الجهات الإماراتية في تسهيل إجراءات المواطنين الأردنيين، مؤكدًا أن العلاقات بين البلدين تحظى بدعم كامل وتطلعات مشتركة لتعزيز التعاون في مختلف المجالات، وخاصة على الصعيد القنصلي.