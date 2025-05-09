Al Bayan
مباشرepaper-downloadنسخة الـ PDF
today-time
prayer-time
الإمارات

«الوزاري للتنمية» يناقش الاستراتيجيات والسياسات الحكومية

  • برئاسة منصور بن زايد
undefined's profile picture

وام

ABU DHABI, UNITED ARAB EMIRATES - May 06, 2025: HH Sheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan, UAE Vice President and Deputy Prime Minister (C), chairs a Ministerial Development Council meeting, at Qasr Al Watan. Seen with HE Dr Abdulrahman bin Abdulmanan Al Awar, UAE Minister of Human Resources and Emiratisation (R), HE Abdulla bin Touq Al Mari, UAE Minister of Economy (2nd R), HE Dr Sultan bin Ahmed Al Jaber, UAE Minister of Industry and Advanced Technology Group CEO of ADNOC and Chairman of Masdar (3rd R), HE Suhail bin Mohamed Al Mazrouei, UAE Minister of Energy and Infrastructure (4th R), HE Abdulrahman bin Mohamed Al Owais, UAE Minister of Health and Prevention Minister of State for Federal National Council Affairs (5th R), HE Mohamed bin Abdulla Al Gergawi, UAE Minister of Cabinet Affairs (7th R), HE Maryam Bint Ahmed Al Hammadi, UAE Minister of State and Secretary General of the UAE Cabinet (8th R), HE Mohamed bin Hadi Al Hussaini, UAE Minister of State for Financial Affairs (9th R), HE Dr Ahmad Belhoul Al Falasi, UAE Minister of Sports (10th R) and HE Shamma bint Suhail Al Mazrouei, UAE Minister of Community Empowerment (L). ( Hassan Bargash Al Menhali / UAE Presidential Court ) ---
ABU DHABI, UNITED ARAB EMIRATES - May 06, 2025: HH Sheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan, UAE Vice President and Deputy Prime Minister (C), chairs a Ministerial Development Council meeting, at Qasr Al Watan. Seen with HE Dr Abdulrahman bin Abdulmanan Al Awar, UAE Minister of Human Resources and Emiratisation (R), HE Abdulla bin Touq Al Mari, UAE Minister of Economy (2nd R), HE Dr Sultan bin Ahmed Al Jaber, UAE Minister of Industry and Advanced Technology Group CEO of ADNOC and Chairman of Masdar (3rd R), HE Suhail bin Mohamed Al Mazrouei, UAE Minister of Energy and Infrastructure (4th R), HE Abdulrahman bin Mohamed Al Owais, UAE Minister of Health and Prevention Minister of State for Federal National Council Affairs (5th R), HE Mohamed bin Abdulla Al Gergawi, UAE Minister of Cabinet Affairs (7th R), HE Maryam Bint Ahmed Al Hammadi, UAE Minister of State and Secretary General of the UAE Cabinet (8th R), HE Mohamed bin Hadi Al Hussaini, UAE Minister of State for Financial Affairs (9th R), HE Dr Ahmad Belhoul Al Falasi, UAE Minister of Sports (10th R) and HE Shamma bint Suhail Al Mazrouei, UAE Minister of Community Empowerment (L). ( Hassan Bargash Al Menhali / UAE Presidential Court ) ---
ABU DHABI, UNITED ARAB EMIRATES - May 06, 2025: HH Sheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan, UAE Vice President and Deputy Prime Minister (C), chairs a Ministerial Development Council meeting, at Qasr Al Watan. Seen with HE Mohamed bin Abdulla Al Gergawi, UAE Minister of Cabinet Affairs (L) and HE Abdulrahman bin Mohamed Al Owais, UAE Minister of Health and Prevention Minister of State for Federal National Council Affairs (R). ( Hassan Bargash Al Menhali / UAE Presidential Court ) ---
ABU DHABI, UNITED ARAB EMIRATES - May 06, 2025: HH Sheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan, UAE Vice President and Deputy Prime Minister (C), chairs a Ministerial Development Council meeting, at Qasr Al Watan. Seen with HE Mohamed bin Abdulla Al Gergawi, UAE Minister of Cabinet Affairs (L) and HE Abdulrahman bin Mohamed Al Owais, UAE Minister of Health and Prevention Minister of State for Federal National Council Affairs (R). ( Hassan Bargash Al Menhali / UAE Presidential Court ) ---

أبوظبي - وام
ترأس سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، اجتماع المجلس الوزاري للتنمية، الذي عُقِد في قصر الوطن بأبوظبي، وجرت خلاله مناقشة المقترحات والمشاريع التطويرية المقدمة من الوزارات والجهات الاتحادية في مختلف قطاعات العمل الحكومي.
وتضمنت أجندة اجتماع المجلس مناقشة الاستراتيجيات والسياسات الحكومية المعروضة ضمن جدول أعمال المجلس في قطاعات التعليم، وتمكين الأسرة، والتنوع البيولوجي، والمنظومة القضائية، وأسواق المال، ودعم ريادة الأعمال، إضافة إلى نتائج أداء الوزارات والجهات الاتحادية في معايير تقديم الخدمات الحكومية، ومبادرات التطور الرقمي.
واستعرض المجلس مشاريع التشريعات واللوائح التنظيمية المقدمة بشأن مؤسسات النفع العام بالدولة، وقطاع الطاقة، وتشكيل عدد من اللجان الاتحادية التخصصية، ومقترحات لتعزيز إنتاجية وكفاءة الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية.
كما اطلع المجلس على اللوائح المحدثة في قطاعات الرعاية الصحية، والتنمية الاجتماعية، وناقش طلبات المجلس الوطني الاتحادي بشأن عدد من المواضيع المتعلقة بشبكة البنية التحتية بالدولة.