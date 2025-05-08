سفير السودان يرفض إعلان بورتسودان قطع العلاقات مع الإمارات

أعلن السفير السوداني لدى دولة الإمارات، عبد الرحمن شرفي، رفضه القاطع للبيان الصادر عن سلطات بورتسودان بشأن قطع العلاقات الدبلوماسية مع الإمارات، معتبراً أن الجهة التي أصدرت البيان "تفتقر إلى الشرعية ولا تعبر عن الإرادة الحقيقية للشعب السوداني".

وشدد شرفي على متانة العلاقات السودانية الإماراتية، واصفاً إياها بأنها "علاقات تاريخية تمتد لعقود، قائمة على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة"، كما أكد أن سفارة السودان في أبوظبي والقنصلية العامة في دبي تواصلان عملهما كالمعتاد، دون أي تغيير أو توقف في تقديم الخدمات للجالية السودانية.

في المقابل، أكدت وزارة الخارجية الإماراتية، في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية "وام"، عدم اعترافها بقرار سلطات بورتسودان، موضحة أن هذه الجهات "لا تمثل الحكومة الشرعية للسودان وشعبه".

ووصفت القرار بأنه "رد فعل متسرع"، جاء بعد يوم واحد فقط من رفض محكمة العدل الدولية دعوى مقدمة من تلك السلطة.

وأضاف البيان أن "التصريحات الصادرة من بورتسودان محاولة للهروب من استحقاقات السلام، وأن السودان بحاجة إلى قيادة مدنية مستقلة، تضع مصلحة الشعب أولاً، لا أن تقتل نصفه وتجوّع وتهجّر النصف الآخر".

وأكدت الخارجية الإماراتية وقوف الإمارات إلى جانب الشعب السوداني، لا سيما الجالية الكبيرة المقيمة على أراضيها، والتي لن تتأثر بهذه التطورات، مشيرة إلى أن الإمارات تظل في طليعة الدول الداعمة للسودان على مدى أكثر من خمسين عاماً، وستواصل تقديم الدعم دون تردد.