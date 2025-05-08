معرض توظيف الخدمة الوطنية والاحتياطية الثامن ينطلق 12 مايو

تنطلق فعاليات الدورة الثامنة من معرض الخدمة الوطنية للتوظيف خلال الفترة من 12 - 14 مايو الجاري في مركز دبي للمعارض ADEC بمدينة إكسبو، بمشاركة أكثر من 80 جهة حكومية وخاصة تمثل أكثر من 30 قطاعاً حيوياً في الدولة وحوالي 17 جامعة ومعهدا أكاديميا.

ويأتي تنظيم هذا الحدث، ضمن جهود هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية في ربط مخرجات الخدمة الوطنية باحتياجات سوق العمل، حيث يسهم المعرض في تعزيز مفهوم الاقتصاد الوطني القائم على الكفاءات، ودعم سياسات التوطين من خلال تأمين وظائف نوعية تتوافق مع تطلعات الخريجين ويسهم في تحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ويعتبر المعرض، منصة وطنية إستراتيجية تهدف إلى تمكين مجندي ومجندات الخدمة الوطنية والاحتياطية من بناء مستقبلهم المهني عبر توفير فرص عمل نوعية، ومنصات تعليمية وتدريبية مستمرة، تسهم في تطوير قدراتهم وتأهيلهم للانخراط الفعّال في سوق العمل بما يتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة في دعم “الكوادر الوطنية” وتوجيههم نحو المساهمة الفاعلة في التنمية الشاملة.

ويشكّل المعرض حلقة وصل بين الجهات التعليمية وسوق العمل، عبر مواءمة المناهج والبرامج التدريبية مع المهارات المطلوبة، مما يعزز من جودة الكوادر الوطنية ويضمن مساهمتها في تنمية الموارد البشرية.

ومن المتوقع أن يستقطب المعرض هذا العام أكثر من 20,000 من مجندي ومجندات الخدمة الوطنية والاحتياطية لدمجهم في سوق العمل.